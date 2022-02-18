藝文人士盼奈良美智畫作留台灣 文總研議可行性

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「奈良美智特展」日前在台南落幕，藝人黃子佼、學者李明璁等藝文界人士盼藝術家奈良美智為台灣創作作品「朦朧潮濕的一天」能留在台灣，文總表示，將會與藝術家及其團隊交換意見，研議把畫作留台的可行性及方式。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）文總主辦的「奈良美智特展」日前在台南落幕，藝人黃子佼、學者李明璁等藝文界人士十分不捨，許願奈良美智為台灣創作的「朦朧潮濕的一天」畫作能留台灣；文總表示將研議提案可行性。

黃子佼在11日於社群平台臉書發文表示，「藝術家奈良美智用藝術療癒了我們，甚至親自3度來台，為布展而親力親為，想到畫作即將離開，不免感到惋惜不捨」。

黃子佼表示，特別的是這次特展有奈良美智的全新創作「朦朧潮濕的一天」，是為台灣創作的畫，「幻想，如果我們能把這幅畫留在台灣，那會有多珍貴溫暖。」希望出現有志之士促成此事發生，也期盼各展場空間做好妥善、萬全準備，留住大藝術家為台灣而畫的作品。

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黃子佼發文後，社會學家李明璁13日發文表示，「奈良美智特展」在時空脈絡裡深具台日情誼的重大意義，他也希望畫作如果未來能在良好保存的前提下，作為公益展示，「那就宇宙感謝了。」

文化總會今天透過新聞稿回應，已瞭解各界對留下奈良美智作品的期盼和呼籲，文總會與藝術家及其團隊交換意見，並傾聽更多國人對奈良美智畫作的想法，以及尋求最大公共性，讓作品可讓更多人欣賞的典藏方式，研議把畫作留在台灣的可行性，有具體進度會對外說明。（編輯：張芷瑄）1110218