疫情下順利巡演德國 台灣鋼琴家陳瑞斌驚喜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林19日專電）台灣鋼琴家陳瑞斌近日到德國巡迴演出。受疫情影響，全球各地紛紛取消音樂會，但德方主辦單位依然堅持舉辦，讓他感到驚喜。他正計劃將演出事業擴大到歐洲。

陳瑞斌8日至11日受邀到德國北部，與「什列斯威-荷斯坦邦交響樂團」（Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester）在弗倫斯堡 （Flensburg）等4個城市巡迴，合作演出拉赫曼尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」。

陳瑞斌在柏林接受中央社記者訪問時表示，由於疫情嚴峻，演出前只能排練一場，不過過程相當順利。台下觀眾人人戴口罩，4場當中有3場滿座，並獲得當地媒體不錯的評價，讓他鬆一口氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過去陳瑞斌主要在台灣和美國登台，他表示，疫情對古典音樂產業影響很大，許多音樂會被取消，因此對德方主辦單位堅持辦音樂會感到驚喜，德國對文化的重視讓他印象深刻。

陳瑞斌自認狀況還不錯，技術上也有突破，這幾場彈得很自由。他表示，今明兩年還會到德國南部和東歐演出，並繼續透過德國經紀人接洽可能的演出機會，準備將演出事業擴大到歐洲。（編輯：黃自強）1110219