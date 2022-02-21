2022艋舺國際舞蹈節 邀創作者對生活重新思考

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2022年第4屆艋舺國際舞蹈節演出地點串聯萬華在地特色，包含戶外公園、劇場、店鋪、天橋以及古蹟等空間，希望用舞作集結萬華藝文能量。（曉劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）2022年第4屆艋舺國際舞蹈節以「Re-」為主題，邀請創作者在疫情中重新思考改變日常的，或無法改變日常的遭遇，在萬華各個空間以身體與社會對話。

艋舺國際舞蹈節發布新聞稿表示，由曉劇場主辦的艋舺國際舞蹈節是一個民間自發的舞蹈交流平台，由萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵與衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉為獨立編舞家、創作者設計的創作展演舞台。

鍾伯淵表示，萬華地區在2021年集結在地資源、奮力對抗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，隨著疫情穩定，艋舺國際舞蹈節期待藝文能量重新萌發，透過持續與在地商家、空間和居民合作。

第4屆艋舺國際舞蹈節也展開徵件，作品不限舞蹈形式，鼓勵「創作中」、「未完成」的作品前來參與，讓創作者、創作團隊、觀眾、策展人互相交流，以舞蹈節平台為養分打磨作品。

目前演出地點將放在萬華包含戶外公園、劇場、店鋪、天橋、古蹟等不同類型的空間。2022年艋舺國際舞蹈節將於4月15日到17日舉行。（編輯：黃世雅）1110221