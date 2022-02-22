闊別高雄逾30年 蘭陵劇坊經典作品登上衛武營演出

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）蘭陵劇坊闊別30多年重回高雄演出，帶來經典代表作品「演員實驗教室」，演員金士傑說，這是個有意思的平凡小品，每個演員從生活中拿出來的小故事，貌似不驚人，但看完不會後悔。

蘭陵劇坊40週年再聚首，今年將經典作品「演員實驗教室」重啟巡演，演員金士傑、趙自強、楊麗音等人回歸主演。3月12日起陸續在台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、國家戲劇院演出。

金士傑與趙自強等人今天到高雄衛武營宣傳新戲，金士傑說，「演員實驗教室」曾在蘭陵4週年時演出，如今蘭陵40週年後重新演出，內容、演員都有變化。

金士傑說，這齣戲就是每個演員自己生活裡的小故事，14名演員有14個故事，看似不驚人，但看完不會後悔；尤其結尾「謝飯歌」，感謝許多小事物、經過的每一步路，會讓很多觀眾聽了有感。

金士傑還說，這齣戲也是獻給演員自己，年輕的時候走上劇場，沒有功利心，大家沒名沒利、縮衣節食，仍甘之若飴在貧窮小劇場中，不求什麼，就是愛戲劇。

趙自強說，他19歲加入蘭陵，這次金士傑登高一呼，大家就義不容辭、天南地北聚集在一起演出；每個演員的內心故事，也被金士傑梳理出來，相信大家看了都會感動。（編輯：陳仁華）1110222