國台交聚焦南歐音樂 廖國敏以拉威爾與樂迷共享

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）聚焦國台交年度音樂主軸「南歐」，客席指輝廖國敏選擇出生法國南部的作曲家拉威爾「小丑的晨歌」與樂迷共享。廖國敏說，這部作品演奏有吉他效果，能聽見音樂裡的西班牙元素。

國立台灣交響樂團（國台交）發布新聞稿表示，2021到2022年下半樂季3月聚焦南歐音樂，邀請廖國敏客席國台交，推出「旖旎南歐」音樂會，將演出義大利作曲家雷史畢基（O. Respighi）的「羅馬之泉」與「羅馬節慶」，法國作曲家拉威爾（M. Ravel）的「小丑的晨歌」。

同場也將與鋼琴家盧易之合作舒曼（R. Schumann）「序奏與熱情的快板」。

廖國敏表示，2021年和國台交合作演出過雷史畢基的「羅馬之松」之後，就一直很想完成演出雷史畢基其他知名管弦作品，這次音樂會將演出大家較少聽到的「羅馬之泉」與「羅馬節慶」。

廖國敏說，雷史畢基的管弦作品特色聲響強烈，音樂充滿畫面感，「聽他的作品，常常會令人想到雷史畢基的老師林姆斯基-高沙可夫（N. Rimsky-Korsakov），2名大師在樂器的配器運用上都相當精湛。」

這次選擇拉威爾「小丑的晨歌」，廖國敏表示這部作品原為鋼琴獨奏而作，演奏起來充滿吉他效果，學生時代他就很喜歡這部作品。這次將演出管弦樂版本。

廖國敏自年初至今，已經與國台交合作完成2套音樂會演出，雙方已經合作近14場音樂會，可以說深具默契。

鋼琴家盧易之這次將與國台交合作演出德國作曲家舒曼「序奏與熱情的快板」，盧易之說，這首樂曲舒曼創作時將鋼琴與管弦樂團緊密交織在一起，呈現水乳交融的合作，跟其他鋼琴協奏曲很不一樣。

廖國敏、盧易之「旖旎南歐」音樂會將於3月11日在國立台灣交響樂團演奏廳，12日在嘉義市政府文化局音樂廳。（編輯：張芷瑄）1110226