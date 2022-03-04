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「演員實驗教室」重啟 金士傑邀劇迷重溫黃金歲月

2022/3/4 16:14（3/4 16:21 更新）
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蘭陵劇坊團長金士傑（右3）4日帶領蘭陵人鄧安寧（左2）等人在台中國家歌劇院舉辦記者會，宣布蘭陵40週年再聚首，2022正式重啟巡演經典作品「演員實驗教室」。左3為台中國家歌劇院藝術總監邱瑗。中央社記者郝雪卿攝 111年3月4日
蘭陵劇坊團長金士傑（右3）4日帶領蘭陵人鄧安寧（左2）等人在台中國家歌劇院舉辦記者會，宣布蘭陵40週年再聚首，2022正式重啟巡演經典作品「演員實驗教室」。左3為台中國家歌劇院藝術總監邱瑗。中央社記者郝雪卿攝 111年3月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）蘭陵劇坊40週年，團長金士傑今天在台中國家歌劇院宣布，代表作之一「演員實驗教室」正式重啟巡演，邀請劇迷進場，重溫台灣劇場的黃金歲月。

蘭陵劇坊團長兼導演金士傑今天帶領演員鄧安寧、柯清心、賀四英等人在台中國家歌劇院舉辦記者會，宣布蘭陵40週年再聚首，2022正式重啟巡演「演員實驗教室」，首場於12日在台中國家歌劇院演出，接著19日高雄衛武營國家藝術文化中心、4月2日台北國家戲劇院。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，她的劇場初體驗就獻給蘭陵劇坊，從此愛上劇場，今天她是以粉絲身分出席，這次為慶祝40週年，蘭陵劇坊重新聚集演員展開巡演，如果錯過這次演出會很可惜。

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金士傑指出，「演員實驗教室」是蘭陵40歲的紀念活動，將演員重新聚集起來，這回有14名老人出來，事隔38年再端出來，而他在劇中的第1句台詞就是「我，70歲」，1個70歲的老頭帶領大家演出平凡的生活故事，很希望大家來觀賞這齣戲。

金士傑表示，蘭陵40年培育出不少知名演員，當年一起出演的演員也從當初的稚嫩風發走到熟巧圓熟，各自經歷不一樣的人生洗禮，有的成家立業，有的轉戰不同舞台，也有人暫別了舞台，人生故事各自搬演，但始終沒變的是這群演員對表演的熱愛和奉獻。（編輯：郭諭儒）1110304

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