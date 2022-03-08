屏東版歌劇魔笛「排灣傳奇」 19日移師高雄演出

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屏東縣政府自製節目「歌劇魔笛－排灣傳奇」，以音樂家莫札特家喻戶曉的經典之作為文本，將故事的場景搬到屏東原住民排灣族部落，在屏東縣完售演出獲好評，19日將升級2.0版，移師高雄市立文化中心至德堂售票演出。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月8日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣政府自製節目「歌劇魔笛-排灣傳奇」，結合部落文化與西方歌劇，在屏東縣完售演出獲好評，19日將升級2.0版，移師高雄市立文化中心至德堂售票演出。

屏東縣府文化處新聞稿表示，「歌劇魔笛-排灣傳奇」是屏東演藝廳第1齣自製排灣版歌劇，2020年首演佳評如潮，今年特別邀請知名影像設計師王奕盛操刀，全面升級成2.0版，19日晚上7時30分在高雄市立文化中心至德堂演出。

文化處表示，「歌劇魔笛-排灣傳奇」將屏東特有的部落文化與西方歌劇藝術融合，再次創造屏東在地文化與國際藝術接軌的無限可能。

文化處指出，「歌劇魔笛-排灣傳奇」以音樂家莫札特家喻戶曉的經典之作為文本，將故事的場景搬到屏東原住民排灣族部落。歌劇魔笛當中主要角色大祭司、王子、公主及夜后等，恰與排灣族的社會階層結構（大頭目、貴族、公主及祭司）有異曲同工之處。

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文化處表示，當西方歌劇場景轉換成屏東排灣族的石板屋、聚會所及部落遺址；原民傳統服飾的配件鈴鐺聲，與歌劇美聲相互唱和，譜出另類的文化樂章，造就台灣限定版的「排灣傳奇」。

「歌劇魔笛-排灣傳奇」不只培訓屏東在地合唱人才，也號召多名在外縣市的屏東聲樂家參與演出，文化處表示，今年依舊邀請墨西哥尤卡坦歌劇工作室藝術總監Maria Eugenia Guerrero Rada擔任導演，透過視訊方式，指導演員排練。（編輯：郭諭儒）1110308