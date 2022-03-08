2022台灣文博會8月開展 首度移師高雄舉辦

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「台灣文化創意博覽會」8月將首度移師高雄舉行，高雄市政府表示，這是對高雄在設計、創作等軟實力的肯定，高雄作為地主城市，將盡力協助文博會順利展出。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）台灣文博會今年移師高雄舉行，展期8月5日至14日，將分別在高雄流行音樂中心、高雄展覽館規劃展區。副市長史哲說，盼讓大家看見台灣及高雄最迷人的文化創意能量。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，台灣文博會2010年首度辦理，歷經11年，除2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦一年，以往均在台北辦理。

文化局表示，感謝文化部支持，在台灣文博會舉辦11年後，首度離開台北、移師高雄，這是對高雄在設計、創作等軟實力的肯定，高雄作為地主城市，將盡力協助文博會順利展出。

台灣文博會今年移師高雄辦理，10天展期中，8月5日至14日在高雄流行音樂中心規劃「文化策展區」，8月10日至14日則於高雄展覽館規劃「文創品牌展區」及「IP授權展區」。

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史哲表示，高雄將盡力協助辦理台灣文博會，讓IP授權展、文創品牌展及交易都能落地在高雄辦理，讓大家看見台灣及高雄最迷人的文化創意能量。

文化局指出，台灣文博會歷經數階段轉型與創新，目前已是國內重要文創商品與圖像授權展示及交易平台，每年也都吸引許多設計愛好者參觀。此次文博會並透過5G技術等新媒體科技應用，展現台灣多元化的文化能量。（編輯：謝雅竹）1110308