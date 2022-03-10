FOCASA馬戲藝術節台南登場 感受奇幻藝術魔力

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）長年創作和推廣馬戲藝術的FOCA福爾摩沙馬戲團成功募資新台幣900萬元，買下巨型馬戲棚Village-13，將推出首屆FOCASA馬戲藝術節，希望可以讓馬戲藝術走入生活。

FOCA福爾摩沙馬戲團發布新聞稿表示，FOCASA馬戲藝術節是台灣第一個馬戲藝術節的品牌，除了打開表演藝術新營運模式外，也希望讓「馬戲即是生活」的理念更貼近一般民眾。

FOCASA馬戲藝術節由FOCA與CASA結合而成，CASA在拉丁文代表「家」的意思，馬戲棚之於馬戲團的意義，就是家的概念。

FOCA福爾摩沙馬戲團長林智偉表示，當年太陽劇團首次到台灣，「我看到馬戲各種可能性。」2013年林智偉已經創立FOCA，帶團參加法國藝術節，「第一次國際邀演就在馬戲棚裡演出」。

2015年FOCA受邀去參加Tini Tinou柬埔寨國際馬戲節，當地有馬戲學校、定目劇，沒演出時大家就互相幫忙，無論是製作道具或是縫補上台服裝，那樣如家的感覺讓林智偉很感動，決定開啟馬戲棚計畫。

這座巨型馬戲棚Village-13（簡稱 V-13），是FOCASA馬戲藝術節的最大特色，V-13總高度為16公尺，棚內直徑長達32公尺，棚內將演出「馬戲派對」，該演出靈感來自電影「大娛樂家」，觀眾一秒置身馬戲世界，演員穿梭其中，象徵挑戰自我，同時也鼓勵觀眾勇敢追夢。

除了FOCA福爾摩沙馬戲團之外，其他馬戲表演團隊還包括高空表演的C.C. Circus Corner、雜耍的Mr. YES小丑劇團、挑戰平衡的台灣走繩專業團隊TSPT、聲音雜耍的水管阿民、劍玉師小螺絲、小丑互動的Mimo fatguy、Naughty Swing搖擺舞團、DJ Mr. Cloud、DJ iCheng、Yugen身心靈學院、Flying Space飛翔運動空間、拾光號沉浸式娛樂等。

藝術節將以V-13馬戲棚為主體，將場域以「村莊」的性質分成「游牧市集、游牧轉運站、游牧驛站、慢速公路、蛋黃舞台、左岸食堂、上城小農、拾光隧道」等8 大區域，觀眾可化身為「村民」漫步，感受FOCASA馬戲藝術節帶來的魔力。

FOCASA馬戲藝術節將於3月19日到20日推出，地點在台南水交社文化園區大草地。（編輯：張雅淨）1110310