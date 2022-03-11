北藝試營運 在地神祇與觀眾球劇場同看戲

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北表演藝術中心今天試營運，首場演出「熱天酣眠」改編名著「仲夏夜之夢」並融合民間信仰，北藝並邀請在地宮廟諸神，與觀眾一起在球劇場看戲，酬神的同時也祝福北藝。

台北表演藝術中心歷時10年興建，今天開始至5月15日試營運。北藝上午就迎來士林街福德宮福德正神、慈誠宮媽祖、神農宮神農大帝與福德正神、芝山岩惠濟宮開漳聖王等神祇，在士林區遶境，希望諸神庇佑北藝。

今天晚間登場的首場表演為阮劇團「熱天酣眠」，為改編莎士比亞名著「仲夏夜之夢」並融合民間信仰。台北市長柯文哲、北藝董事長劉若瑀、執行長王孟超等率隊團拜，並迎神至球劇場一起看戲。

劉若瑀致詞時表示，表演的起源正是從給神看的祭典開始，北藝試營運首先向在地宮廟神祇們打招呼，邀請神明進北藝看戲以酬神、接地氣連接居民情感，也希望神明保佑讓北藝一切順利。

王孟超邀請觀眾提供對劇場軟硬體的回饋，並邀請設計北藝的2名建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten），以直播方式跟觀眾打招呼。

柯文哲指出，試營運逐一測試各項目及設備，有問題馬上處理，將來正式開幕及將移師至此的白晝之夜，持續為士林創造亮點。（編輯：張銘坤）1110311

位於台北市士林劍潭站周邊的台北表演藝術中心11日起試營運，預計8月開幕，眾所矚目的800席球體劇場也正式對外開放。中央社記者趙世勳攝 111年3月11日

台北表演藝術中心11日起試營運，台北市長柯文哲（前右2）、副市長蔡炳坤（前右3）及北藝中心董事長劉若瑀（前右）等人向士林在地宮廟眾神上香祭拜，祈求未來一整年營運順利。中央社記者趙世勳攝 111年3月11日

台北表演藝術中心11日起試營運並舉行團拜活動，北藝中心董事長劉若瑀表示，北藝中心酬神看戲，是要與士林在地神祇做連結，表演的起源本為從給神看演出的祭典開始，所以這次也特別邀請宮廟眾神到北藝中心看戲。中央社記者趙世勳攝 111年3月11日