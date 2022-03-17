疫情期間用力編書 110年新書出版數成長逾6成

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COVID-19疫情對各產業產生衝擊，但出書量卻大幅成長，國家圖書館17日舉行「110年台灣圖書出版現況及趨勢報告」發布記者會，數據顯示110年新書出版數為57710種，較前一年成長64.69%。中央社記者邱祖胤攝 111年3月17日

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）疫情對各產業產生衝擊，但出書量卻大幅成長，國家圖書館今天舉行「110年台灣圖書出版現況及趨勢報告」發布記者會，數據顯示110年新書出版數為57710種，較前一年成長64.69%。

國家圖書館長曾淑賢致詞時表示，近年全球持續籠罩在疫情影響之中，各行各業求新求變尋找出路，台灣出版業同樣面臨挑戰，但在出版界共同努力下，加速多元發展、數位轉型，從110年各項統計數據，可見出版界已在這場抗疫大作戰中交出漂亮成績單。

曾淑賢表示，圖書館與出版界合作密切，近年政府為促進出版產業發展，推動各項府策，圖書館都扮演重要角色，包括109年推動公共圖書館試辦「公共出借權」政策，110年與文化部、財政部協力推動圖書出版品銷售收入免徵營業稅政策，加上國圖推動全國12區域資源中心館藏充實計畫及各項閱讀活動，都讓出版能量得以充分展現。

根據「110年台灣圖書出版現況及趨勢報告」數據指出，民國110年1至12月，總計有4873家出版機構申請新書ISBN，出版新書（含電子書）計57710種，較109年增加22669種，新書量創歷年新高，且類型更加多元，包括電子書及有聲書都大幅成長，其中電子書有17453種，占新書總量30.24%，另有聲書統計有442種。

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報告也指出，受到圖書免徵營業稅政策發酵，「考試用書」成長創新高，高達6910種，占全部新書的11.97%，數量成長幅度更達90.70%，推測因應學校教學、個人學習及考試就業等需要，本來就是出版產業重要的一環，但因銷售管道不同，以往較少申請ISBN，統計與實際現況易有落差，110年在圖書免徵營業稅政策引導下，申請ISBN數量大增，也反映出台灣出版產業詳實的面貌。

此外報告提到台灣平均每千人擁有新書量為2.47本，較109年的1.49本大幅上升。（編輯：陳仁華）1110317