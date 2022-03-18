不只是礦工畫家 洪瑞麟個展盡見「真善美」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北18日電）已故畫家洪瑞麟以「礦工畫家」聞名，還曾因先總統蔣經國親自觀賞畫展而轟動一時。北美館將推出的洪瑞麟個展，其中包括未曝光的洪瑞麟自述影片，他說自己的畫作從不只有礦工，而是涵蓋真、善、美。

1938年，洪瑞麟自帝國美術學校（現日本武藏野美術大學）學成回台。他為負擔家計，也為感謝贊助留日的倪蔣懷，便到倪蔣懷經營的礦坑工作。35年來，洪瑞麟以畫筆留下無數礦工辛勤的身影。1979年，春之藝廊策畫「洪瑞麟35年礦工造型展」，先總統蔣經國也前來觀展，轟動一時。

台北市立美術館今天舉行「掘光而行：洪瑞麟」特展記者會，策展人白雪蘭形容，洪瑞麟在1979年可說「爆紅」，不少人想找他合作，但他淡泊名利，隔年就「躲到」美國，「也是因他妻子過世，跟著他兒子去洛杉磯生活。」

白雪蘭說，洪瑞麟晚年心心念念一直是故鄉，「他每天會在美國海邊散步，會說：『從這海走過去就是台灣吧？』」

洪瑞麟長子洪鈞雄，2020年將151件作品捐贈北美館，讓父親作品回歸故鄉，特展以這批捐贈作品為核心，加上原有館藏及借展作品，共有350餘件文獻及畫作，其中包含從未曝光的洪瑞麟自述影片、早期素描作品，還有超過35年未於台灣展出的畫作。

洪瑞麟的自述影片是1990年由他的妻舅彭春夫拍攝，時值78歲的他，對著鏡頭娓娓道來年少至老年的創作歷程。洪瑞麟說，自己的畫本質就是「真、善、美」，很多人只關注他的礦工畫，而他還有畫裸女、天上和地下的風景。

遠在美國的洪鈞雄今天透過預錄影片表示，爸爸一輩子的畫都是以平凡題材為主，只用簡單素描、創意再加上浪漫情懷。洪鈞雄也幽默地說，「他經常喜歡畫不穿褲子的男人跟女人，那就是礦工啦、裸女啦，希望這次大家看展覽能感受到他透視的本領，這個本領將來一輩子受用無窮。」

值得一提的是，展場空間可見為呼應洪瑞麟「礦工畫家」美譽的巧思，例如不同展間的入口，可看見如礦坑入口的圓拱門造型；讓民眾坐下欣賞影片的木椅，也是以礦坑會出現的相思木製成，因為相思木質軟，坑快崩塌時會發生聲響，讓礦工知道要趕緊逃出去。

白雪蘭說，這次展覽以洪瑞麟的大稻埕時期、東京遊學時期、礦工時期、美國時期區分不同單元，雖然傳統，但過去大家從未有機會完整瀏覽洪瑞麟的全部，希望藉由這次展覽，讓大家看見洪瑞麟的完整觀點，並透過他的人生歷程，由他親自詮釋他自己。

「掘光而行：洪瑞麟」特展，明天起將於北美館二樓展出至7月31日。（編輯：屈享平）1110318