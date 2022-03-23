竹市日治警察宿舍文創活化 變身下竹町再現風華

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新竹市南大路警察宿舍為日治時期興建的歷史建物，新竹市政府修復後，活化為新竹後站文創園區「下竹町」，23日全區開幕。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市南大路警察宿舍為日治時期興建的歷史建物，新竹市政府修復後，活化為新竹後站文創園區「下竹町」，今天全區開幕，風華再現。

新竹市副市長沈慧虹今天出席「下竹町」開幕記者會時表示，市長林智堅上任後修復及打開許多文化資產，包含新竹州圖書館、水道取水口、刑務所演武場、將軍村、進士第及南大路警察宿舍。

新竹市政府文化局新聞資料指出，南大路警察宿舍見證黑金町（日治時期新竹州新竹市的一個行政區）、台鐵機務段及車站周邊發展，是許多市民共同回憶，民國110年修復完工後與「下竹樹屋」及「後站公園」連成一體，成為後站新興綠色生活空間。

文化局表示，南大路警察宿舍興建於西元1929至1935年間，共計2棟4戶，為典型雙拼木造日式建築，新竹市府2018年起重新修復南大路警察宿舍並啟動促參，活化為展覽藝文空間。

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文化局指出，歷史建築南大路警察宿舍主要結構為傳統日式木造梁柱，屋頂為日式黑瓦，玄關外有小巧的出簷雨庇，格局對稱，除入口與房間，建築外的浴廁、廚房等同樣都是成對空間。

新竹市政府文化局長張馨之表示，「下竹町－南大路日式警察宿舍」共有2處場館，相互對望，其中南大路145、147號為展覽館，南大路162、166號為餐廳，市民可以享用各種植物性的現代亞洲料理。（編輯：戴光育）1110323