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TaiwanPlus攜海華基金會 推短影音交流台美文化

2022/3/25 16:09（3/25 16:49 更新）
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國際影音串流平台TaiwanPlus宣布與財團法人海華文教基金會線上簽署MOU，將透過數位影音串連台美友誼。圖為海華文教基金會執行長李欣龍（左）及TaiwanPlus執行長蔡秋安（右）。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月25日
國際影音串流平台TaiwanPlus宣布與財團法人海華文教基金會線上簽署MOU，將透過數位影音串連台美友誼。圖為海華文教基金會執行長李欣龍（左）及TaiwanPlus執行長蔡秋安（右）。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月25日
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）國際影音串流平台TaiwanPlus宣布與財團法人海華文教基金會線上簽署MOU，共同推出Overlapped計畫，規劃一系列全英短影音，搭建台美文化的民間友誼。

海華文教基金會是由僑務委員會捐助設立的非營利組織，宗旨為「推展華僑文化教育事業，在海外宣揚中華文化；獎掖及培育僑界優秀人才，鼓勵僑政學術研究，提升華僑在世界各地之地位」。

TaiwanPlus今天發布新聞稿分享，Overlapped計畫集結台灣海外青年的創意，規劃邀請美國網紅與意見領袖拍攝快節奏的短影音，以客觀敘事風格，介紹台灣文化的獨特之處。海華文教基金會執行長李欣龍表示，「Overlapped的核心構想，是從外國人的第三方視角認識台灣文化，傳達台美文化的異同之趣，大家跨越時空『同在異起』。」

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TaiwanPlus執行長蔡秋安也表示：「TaiwanPlus的成立初衷是讓世界聽到台灣的聲音，雖不容易，卻是非常有意義和挑戰的使命。很開心有機會能透過Overlapped計畫，攜手優秀的海外台灣青年，一同創造以美國閱聽眾為主要受眾的內容，讓台灣的聲音被更多人聽到。」

僑務委員會委員長童振源也見證線上MOU簽署，並於美國休士頓現場致詞：「海華基金會與TaiwanPlus雙方合作，將透過數位影音串連台美友誼，有助於僑界青年社群的創新發展，增進台美民間互動，落實僑民外交。而未來Metaverse（元宇宙）即是不分時空環境，跨越虛實世界，分享生活、工作、情感、價值，以及對生命詮釋、未來想像的Overlapped。」（編輯：張芷瑄）1110325

國際影音串流平台TaiwanPlus宣布與財團法人海華文教基金會線上簽署MOU，共同推出Overlapped計畫，規劃一系列全英短影音，搭建台美文化的民間友誼。僑務委員會委員長童振源（右上，前右2）也線上見證。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月25日
國際影音串流平台TaiwanPlus宣布與財團法人海華文教基金會線上簽署MOU，共同推出Overlapped計畫，規劃一系列全英短影音，搭建台美文化的民間友誼。僑務委員會委員長童振源（右上，前右2）也線上見證。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月25日
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