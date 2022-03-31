「人間條件七」影片露臉 姚人多李永豐求演出

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綠光劇團31日舉行「人間條件七」排練記者會，前鏡電視董事長李永豐（左）、前總統府副秘書長姚人多（右）客串演出，2人穿上警察服裝互動打鬧，並向導演吳念真爭取「升級成主演」。中央社記者趙世勳攝 111年3月31日

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）綠光劇團「人間條件七」即將上演，曾為這齣劇拍宣傳影片的前總統府副秘書長姚人多、紙風車劇團創辦人李永豐從影像中走出，今天記者會上一搭一唱演警察，懇求編導吳念真賜真實上台演出機會。

姚人多與李永豐曾在「人間條件七」前導影片中客串警察，今天再度同台，多次下跪向吳念真爭取「客串成主演」，希望5月有登上國家戲劇院演出的機會，搞到吳念真也下跪希望他們不要再「盧」了。

吳念真表示，姚人多演戲有按照劇本來，但李永豐就一直不按牌理出牌，無法控制。綠光劇團團長羅北安表示，明天是4月1日愚人節，用這部影片讓大家自娛也娛人一下。

「人間條件七」是吳念真向台灣婦女致敬的作品，描述1970年代工廠女工為養家餬口，奉獻自己青春、禁錮自己夢想，歷經各種不平等待遇，失去重視的人事物，最後選擇與命運和解的故事。今天明基基金會也宣布贊助1000張票，邀請年輕觀眾進劇場。

吳念真說，雖然「人間條件七」背景設定是在50年前，但明基基金會認為「人間條件七」內容更適合年輕人觀看，在陪伴父母、阿公阿嬤入場看劇的同時，對於上一代的成長環境與遭遇也會有更多認識。

綠光劇團將舉辦線上「人間七排練場直擊」與線下「BENQ綠光講座 吳念真的戲劇人生」2場活動，參加活動者就有機會獲邀進劇場觀賞演出。4月7日的「人間七排練場直擊」直播活動中會公布一組「通關密碼」，觀眾只要在線上活動表格中填入密碼，就可獲得進劇場觀賞「人間條件七」的資格。

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4月16日將安排「BENQ綠光講座 吳念真的戲劇人生」，吳念真將以「人間條件七」為主題，分享創作背後精彩的故事，希望透過互動帶給年輕一代新的啟發，講座開放限青年學子，參與講座者就可獲得進劇場觀賞「人間條件七」的資格。2場活動都在綠光劇團臉書粉絲專頁，歡迎大家踴躍參加。

「人間條件七」將於5月13日到22日在台北國家戲劇院，6月11日在高雄衛武營歌劇院，6月17日到19日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：張雅淨）1110331

綠光劇團「人間條件七」5月起將在台北、台中與高雄巡演，31日舉行排練記者會，導演吳念真（左）與前鏡電視董事長李永豐（中）、前總統府副秘書長姚人多（右）在台上逗趣互動。中央社記者趙世勳攝 111年3月31日

綠光劇團31日舉行「人間條件七」排練記者會，前鏡電視董事長李永豐（左）、前總統府副秘書長姚人多（右）客串演出警察，2人放下往日螢光幕前的嚴肅形象，一搭一唱在台上逗趣演出。中央社記者趙世勳攝 111年3月31日