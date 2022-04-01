在總統府當秘書 李靜宜只敢搭小黃到北一女

曾任前總統李登輝秘書11年的李靜宜（圖），同時也是知名小說翻譯家，她日前應邀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享人生最奇幻的一段旅程。中央社記者吳桓中攝 111年4月1日

（中央社記者張若瑤台北1日電）曾任前總統李登輝秘書11年的李靜宜相當低調，坐計程車到辦公室，因「怕回答政治問題」，不敢說目的地是總統府，會先在隔著一條街的北一女下車。李靜宜錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她人生最奇幻的一段旅程。

李登輝執政時，李靜宜原是處理公文的總統府辦公室秘書，所有向上呈報的內容都須經過她的辦公桌，因為常挑錯或調整不順的句詞，久而久之，李靜宜在某一天變執筆者，「我第一篇完整寫的稿子，是國慶文告」。

當時由其他同仁擬的內容已經改了好幾版，但李登輝都不滿意，於是轉頭吩咐李靜宜：「不然妳來寫。」要完整並忠實傳達領導人對國家未來的期待，且不讓一般民眾覺得深奧難懂，更不能出差錯或拖稿，這差事其實很不容易，「10月10日要講話總不能到10月11日才把稿子寫出來」。李靜宜開玩笑地說，她的頭髮就是在這種壓力下變少的。

有很多消息在還沒變成政策或公開前，出了總統辦公室的門後，是不可以輕易對任何人透露，尤其在多了「文膽」這項必須躲在暗處的任務，「身為撰稿人，你只是在替老闆準備他講話的文稿，轉述他的理念，這些都不會是你自己的作品」。李靜宜覺得分際要拿捏好，於是她與人群越來越疏遠。

「通常我不太告訴別人，在哪裡工作。」若說了總統府，又會一直被追問做什麼職務，李靜宜對外都以一般處理行政事務的「公務員」作為應答。原來在外交部負責新聞聯繫的她，有許多媒體圈的好朋友，也是直到這幾年才知道她轉調到總統府後真正在做的事。

不只對外如此，李靜宜對親人也是三緘其口，「女兒很小的時候，老師問她，妳媽媽做哪一行，她回老師，我媽也不知道自己在做什麼。」另一個讓她認定須與人群保持距離的例子，是李靜宜因公務出門回府經常坐計程車，剛開始直接說出目的地是總統府，司機都會講一些政治話題，讓她很尷尬。

李靜宜曾嘗試在「台灣銀行總行」下車，司機又會問她在銀行中負責哪些項目，投資什麼會賺錢，「有一次碰到司機聊外匯，我完全不懂，支支吾吾答不出來，他就覺得妳怎麼這樣，連這也捨不得說」。後來，她又換了一個地方下車，「我就坐到北一女走過去，教書沒什麼好問了吧？」

因為沒有上下班時間，吃飯也不定時，李靜宜形容自己像24小時全年無休的7-11，「慢慢的，我朋友越來越少」。有一次，李靜宜很晚吃午餐，她一個人走到總統府附近的遠東百貨美食街，才坐下就聽到隔壁桌兩位與她年齡相仿女性的對話，「她們邊吃邊抱怨，抱怨老公、抱怨婆婆、抱怨小姑，一直講一直講，我突然覺得很想哭，人家過那種日子，為什麼我卻過這種日子？」

聽到一般上班族滿腦子是家裡瑣瑣碎碎的事情，而她卻得思考離生活很遙遠的政策問題，李靜宜難受了起來，「我的人生究竟是怎麼了？」

因為才剛進職場沒幾年，所以難免情緒失控，李靜宜偶爾會想，自己是不是太年輕就做那份工作。不過，開始寫稿後，李靜宜面對的干擾其實很少，李登輝與總統府辦公室主任蘇志誠都很保護她，有人來和李靜宜打聽誰是文膽，她有一個很好的擋箭牌，「我每次都講，總統突然交代下來，有可能是張小姐（李登輝兒媳張月雲）寫的」。台大中文系畢業的張月雲，文筆非常好，住在官邸內，因為身分特殊，也沒人敢真的開口去問她，那些有意無意的刺探便到這裡停下來。

直到跟著李登輝在卸任總統辦公室工作，李靜宜才發現，總統府像一個大宅院，有高大的圍牆讓風雨進不來，她只需做好自己的事情，而離開後，就再也沒人保護她，壓力是直衝而來，「大家會覺得妳在總統身邊工作，不可避免是政治圈的人，但我從來沒這樣界定過自己」。

「我覺得那2年是另一種形式的成長。」儘管很不願意站在第一線應付媒體與政界，李靜宜還是咬牙做了自己不擅長的事。2年後又回歸總統府的李靜宜，其實是2017年才退休，經歷過4任總統的她，對陳水扁、馬英九與蔡英文各有什麼印象？喜歡文學也一直在做外文書翻譯，李靜宜創辦的東美出版社，為什麼偏愛警探「芮尼克」系列的推理小說？這些內容將在1日「空中小客廳」（https://open.firstory.me/story/cl1g1ump909tl0h18dzir5pe7/platforms）節目播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/huVM3gqEzwg）。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月2日將推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，在每月的第1個週六上架。

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劉克襄會在節目中與聽眾分享12個親身涉及的小站之旅，依據台鐵的鐵道線分布，諸如平溪線、山線、海線、北宜線等，透過火車與新媒體的交集，串連出台灣鐵道與庶民百姓生活風物的新風貌，並更合宜地呈現書本難以表達的情感。

「中央社好Pod」自2021年9月1日成立迄今已滿7個月，應聽眾熱烈迴響，加強節目調性與風格，於4月1日正式改版，更新台呼與各節目開場，並設計更有質感的代表圖像。（編輯：屈享平）1110401