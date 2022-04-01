「演員實驗教室」排練像進天體營 赤裸直叩生命

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）由金士傑領軍的「演員實驗教室」將再度登上台北國家劇院舞台，由劇中演員分享生命經歷，共同串接。導演金士傑表示，演員彼此誠實到像走進天體營，赤裸面對人生，這也是做演員的第一堂課。

金士傑接受中央社專訪時表示，「演員實驗教室」是一齣由劇中演員分享人生歷程共同組成的故事，他以導演及編劇的身分統籌，從這些演員的分享中雕琢，最後成為這齣戲的一部分。

蘭陵劇坊1980年成立，1991年結束，10年時間引爆台灣劇場界的精彩光亮，「演員實驗教室」正是重要代表作之一。蘭陵培養出的人才，包括金士傑、卓明、李國修、李天柱、杜可風、劉若瑀、金士會、楊麗音、鄧安寧、趙自強、王榮裕、李永豐等人，劇坊1991年解散後，開枝散葉，這些人各自在劇場、影視及文化界擁有一片天。

這些人生看似各自獨立，因為金士傑隱約埋下的線而變成了璀璨珍珠。金士傑回憶，每個演員走進排練場，準備好自己人生最驕傲的，最難堪的生命小祕密，「大家都誠懇面對自己，那怕那些話語過去都只躲在日記本中，這裡就像天體營，一說謊或者想遮掩，都會被看穿，每個人都必須誠實。」

金士傑說，就像「你之所以為你」，永遠是身而為人不可迴避的命題，「小時候寫『我的志願』，你以為老了就不必面對嗎，不是的，老了要如何做好一個爺爺；你是地球上的一分子，要如何做好一個公民，這些提問都不會隨年齡增長而消失。」

「一個創作者一生都必須面對自己，面對生命，面對觀眾，就會開始思考，當時也許是一小步，但現在回頭來看，也許是一大步。」金士傑說，這齣戲演出至今，無論在台灣或是在中國巡演，屢試不爽，「台下看戲的人看到了甚麼？看到自己。」

金士傑說，「演員實驗教室」故事太生活，「都是一些小薑小蔥小蒜的故事，從童年講到反叛，各種形式的離去，到愛情到年老等等，很多觀眾的反饋是，雖然他們看戲看到流淚，但是是為自己而流的眼淚，為自己臉紅，為自己傷心。」

金士傑說，這齣戲不會褪流行，但過程很「殘忍」，他更希望圈內人來看、來感受，「演員演戲很簡單，你可以寄生在莎士比亞或易卜生的角色裡，但在這齣戲中，你在講你自己的故事，每一個字都是真真實實的生活，你的曾經。」金士傑說，這些演員的歷程在這齣戲當中，已經不是私密日記本的某一頁，已經成為「作品」的某一章。

金士傑說，當年極為年輕的演員現在都成熟了，觀眾也許從舞台上看到他們樣貌變了，身形變了，聲音變了，「但他們沒有因為年紀大了功力流失，我常想起當年他們在黑膠地板跑跳嘶吼，至今依然極為真實，他們將在舞台上用另一種生命的高度訴說生命的故事。」

蘭陵40「演員實驗教室」將於明天演出下午場與晚上場，地點在台北國家戲劇院。（編輯：屈享平）1110401