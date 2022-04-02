朱宗慶國表藝董事長任內數字揭密 看演出逾420場

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前國家表演藝術中心董事長朱宗慶在任期內至少欣賞超過420場演出，他表示，自己是表演藝術團隊出身，很清楚團隊的需求，到場給大家鼓勵，就是最好的支持，但他身為藝術家，也有自己的主觀標準，遇到他認為不適宜的節目或是演出，也會以缺席來表達自己「溫柔的反對」。中央社記者鄭清元攝 111年4月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）朱宗慶在擔任國家表演藝術中心董事長2任5年餘任期內，保守資料估計，不分藝術類型，他至少欣賞演出場次超過420場，以董事長高度現身支持館團，也象徵與表演團隊站在同一邊。

2017年朱宗慶單年欣賞次數達107場；2018年、2019年約80場；2020年到2021年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多演出延期或取消，甚至是劇場閉館，但一年仍約欣賞70場；今年到現在第一季至少參與23場，欣賞演出場次約420場，堪稱重度欣賞者。

朱宗慶接受中央社專訪時表示，他是表演藝術團隊出身，很清楚團隊的需求，到場給大家鼓勵，交換意見，就是最好的支持。但他身為藝術家，也有自己的主觀標準，遇到他認為不適宜的節目或是演出，他也會以自己缺席來表達自己「溫柔的反對」。

根據國表藝董事會資料顯示，朱宗慶5年任內各項業務會議資料、紀錄在電腦硬碟儲放，整理後的文件檔案紀錄內容超過100GB，高達4萬5000筆檔案。朱宗慶表示，一步一腳印，這5年來所有討論過的法案，經手的案件，每次他都會清楚留下會議紀錄與公文，除了隨時可以讓外界檢驗之外，也希望可以協助接任團隊一棒接一棒繼續努力。

從行事曆上來看，2017年到2022年，朱宗慶因公務行程、欣賞演出、演講活動安排等，一年約搭乘20到30趟高鐵，來回北中南，其中還不包含開車前往台中。5年來從台北來回各地總計超過150趟。

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從就任到卸任，朱宗慶開過至少22次董事會議、4次臨時董事會議加上7次專案小組會議。每兩週與三館一團總監、執行長進行主管會議，5年來共計開過116場主管會議，以及32場其他重要業務相關會議。

朱宗慶說，加上手機各類群組，大家開會開很多，溝通緊密，他的角色就是盡可能不斷提醒三館一團做「預防性」的危機處理，「一方面董事會是做監督，希望大家運作順暢，一方面也成為後盾，在大家有困難的時候跳出來。」（編輯：李錫璋）1110402