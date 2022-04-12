桂冠圖書陪伴讀者48年吹熄燈號 出版古龍楚留香傳奇風靡一時

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1974年5月由賴阿勝創辦的桂冠圖書已解散。圖為「文化知識的橋梁－賴阿勝圖書文物特展」展出桂冠圖書出版的古龍作品「碧血洗銀鎗」。（圖取自facebook.com/hakkapark）

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）台灣老字號、擁有48年歷史的桂冠圖書，日前透過臉書粉絲專頁宣布解散，並感謝讀者長久以來的支持，陪伴讀者近半世紀的出版社正式劃下句點，近日經網友轉傳，消息才逐漸傳開。

桂冠圖書於上個世紀80年代大量譯介國外文史哲經典叢書，嘉惠一整代學子及熱愛人文科學的讀者，但因出版式微，加上創辦人賴阿勝於2019年底因登山意外過世，桂冠難以為繼。

根據桂冠圖書臉書粉專，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長期影響，加上讀書風氣不再，桂冠圖書已於今年2月28日經股東會決議解散，目前已進入清算程序，日後也不再提供相關服務。

桂冠圖書於粉專寫道，「桂冠圖書創辦人賴阿勝的階段性任務『將西方思想與文化引進台灣，開啟台灣知識的新篇章』已經圓滿完成並落幕，『知識的燈塔，文化的桂冠』將隨著賴阿勝先生的腳步羽化，回到賴社長的身邊。」

桂冠圖書創辦人賴阿勝（圖）2019年底因登山意外過世，長女賴立文曾表示，考慮找到有同樣理想、理念者承接出版社，將「桂冠」品牌延續下去。（賴立文提供）

桂冠圖書於1974年5月創辦，賴阿勝一生致力出版文化事務，曾以「知識的燈塔」為口號，大量譯介國外文史哲經典叢書，全盛時期還曾在台大校園對面成立圖書門市。

桂冠圖書另一項壯舉是自1977年起陸續出版發行古龍「楚留香傳奇」等一系列武俠小說，風靡一時，賴阿勝亦被視為出版界傳奇人物，但因出版式微，於2007年將出版社遷至苗栗三灣，持續經營。

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賴阿勝2019年11月在苗栗三灣步道健行疑失足墜崖身亡，當時賴阿勝長女賴立文接受中央社採訪時曾表示，賴阿勝意外驟逝，家人都措手不及，考慮找到有同樣理想、理念者承接出版社，將「桂冠」品牌延續下去。無奈出版業每況愈下，加上疫情影響，時隔2年多，仍面臨解散命運。

目前桂冠圖書的官網已無法連上線，記者打電話至公司代表號，亦無人接聽，目前僅臉書粉絲專頁高掛「解散聲明」，徒留讀者遺憾。（編輯：張雅淨）1110412