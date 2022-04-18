北市交首席指揮殷巴爾：戰爭屬於政客 音樂家盡本分就好

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台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）抵台展開音樂會排練，他表示戰爭屬於政客，音樂家能做的就是盡音樂家的本分，把音樂做好，透過樂譜忠實傳遞作曲家信念。（北市交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月18日

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）面對戰爭，在動盪以色列成長的台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾說，戰爭屬於政客，音樂家能做的就是盡本分，把音樂做好，「如果作曲家作品對世界和平等議題有強烈的企圖，音樂家就是透過樂譜忠實傳遞。」

伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）接受中央社訪問時表示，畢竟戰爭是政客的事情，如果彼此不能好好互相聆聽，就會出現對立與爭執，「少數在上位者發動戰爭，但是受苦的都是下層的平民百姓，音樂家根本沒有辦法做甚麼。」

殷巴爾表示，身為音樂家，除了可以提供音樂作為一種精神上的支柱與撫慰之外，「我們無能為力。」但音樂家的角色就是把音樂做好，忠實表達作曲家的意念，這點才是身為音樂家的本分。

為台北市立交響樂團隔離4次，殷巴爾再度出現在寶島台灣，為音樂會做足準備。殷巴爾表示，今年還是深受COVID-19疫情影響，但他仍然依約，在隔離檢疫政策下來台，「很多人對於隔離檢疫大感吃不消，但我覺得台灣能夠做到大家都戴口罩真的很好，保護自己也保護別人。」

殷巴爾提到，他在隔離期間都保持心智忙碌，「我讀譜、聽音樂，再加上閱讀，而且透過網路關心時事，尤其是近期的國際戰爭情勢等，都是維持日常作息的方法。」

86歲猶太裔指揮家殷巴爾出生於以色列，曾在耶路撒冷音樂學院修習小提琴和作曲，之後受到李奧納德．伯恩斯坦（Leonard Bernstein）賞識，提供獎學金，進入巴黎高等音樂院就讀，開始受到許多20世紀指揮家包括傑利畢達克（Sergiu Celibidache）等人指導，26歲獲康泰利國際指揮大賽首獎，從此展開國際音樂指揮家生涯。

「伯恩斯坦就像我的心靈導師，他雖然沒有直接指導我，但卻給我很多指揮與學習的機會。」殷巴爾說，他在以色列時曾於軍樂隊工作，那時剛好伯恩斯坦到以色列，希望認識當地的年輕指揮，他就被叫去指揮給伯恩斯坦看，後來伯恩斯坦給他赴巴黎的獎學金，也改變了他的音樂生涯。

殷巴爾表示，他計畫在北市交演出伯恩斯坦的「第3號交響曲（Kaddish）」，編制包括交響樂團與合唱團，還有說書人，內容聚焦讚美上帝、肯定人生與祈求和平。

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殷巴爾特別提到為伯恩斯坦寫「第3號交響曲」念白的山謬．皮薩爾（Samuel Pisar）出生於波蘭，是二戰時期猶太大屠殺的倖存者，後來拿到哈佛大學法學博士學位，曾為聯合國與美國政府工作。皮薩爾根據自己的經歷和對上帝的憤怒，為伯恩斯坦的「第3號交響曲（Kaddish）」寫了一段旁白。

殷巴爾表示，皮薩爾已經過世，但他希望可以邀請到皮薩爾的妻子或是女兒來台，念出這段旁白，也讓樂曲更有力量，「希望疫情可以早日結束，我希望能夠邀約的音樂家們或是演出者們都能夠來台，為樂迷帶來更多的音樂演出。」（編輯：張雅淨）1110418