華碩獲32項iF設計獎創新高 橫跨6大類別

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（中央社記者吳家豪台北6日電）電腦品牌廠華碩日前獲39項紅點產品設計獎寫下新紀錄，今天宣布獲頒32項iF設計獎（iF Design Award）、再創新高，另獲得7項iF世界設計指標（iF World Design Index）。

華碩32項獲獎產品類別包括「電腦（Computer）」、「消費產品（Consumer Products）」、「遊戲硬體/虛擬現實技術產品（Gaming Hardware / VR）」、「廣宣活動/廣告（Campaigns / Advertising）」、「醫藥/健康 （Medicine / Health）」、「通訊設備 （Telecommunication）」等6個領域。

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華碩設計長楊明晉透過新聞稿表示，此次創下的卓越成績，印證華碩設計實力備受推崇，未來華碩也將秉持以用戶需求為出發點的設計思維。

除評選國際佳作外，iF設計獎另根據各品牌獲獎表現頒發「iF世界設計指標」，華碩一舉拿下7項，包括「全球前10強」、「亞洲前10強」、「台灣前3強」、「全球企業設計團隊前10強」，以及「全球最佳遊戲硬體/虛擬現實技術產品」、「電腦類別全球前10強」與「通訊設備類別全球前25強」。（編輯：林興盟）1110506