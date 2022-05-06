更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報5/7
首頁 / 文化

華碩獲32項iF設計獎創新高 橫跨6大類別

2022/5/6 17:40（5/7 01:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）電腦品牌廠華碩日前獲39項紅點產品設計獎寫下新紀錄，今天宣布獲頒32項iF設計獎（iF Design Award）、再創新高，另獲得7項iF世界設計指標（iF World Design Index）。

華碩32項獲獎產品類別包括「電腦（Computer）」、「消費產品（Consumer Products）」、「遊戲硬體/虛擬現實技術產品（Gaming Hardware / VR）」、「廣宣活動/廣告（Campaigns / Advertising）」、「醫藥/健康 （Medicine / Health）」、「通訊設備 （Telecommunication）」等6個領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華碩設計長楊明晉透過新聞稿表示，此次創下的卓越成績，印證華碩設計實力備受推崇，未來華碩也將秉持以用戶需求為出發點的設計思維。

除評選國際佳作外，iF設計獎另根據各品牌獲獎表現頒發「iF世界設計指標」，華碩一舉拿下7項，包括「全球前10強」、「亞洲前10強」、「台灣前3強」、「全球企業設計團隊前10強」，以及「全球最佳遊戲硬體/虛擬現實技術產品」、「電腦類別全球前10強」與「通訊設備類別全球前25強」。（編輯：林興盟）1110506

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族