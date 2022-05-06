「7X7」計畫台灣版 邀年輕人共創科技藝術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文化部表示，紐約數位科技藝術組織Rhizome與台北數位藝術中心合作將7X7平台及架構轉譯為中文，並架設專屬網站7000X7000.tw，推動首次以年輕人為對象的7000X7000計畫。Rhizome也將原先的邀請制改為公開徵選，歡迎大學生及社會新鮮人上網登記。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北6日電）紐約數位科技藝術組織Rhizome以「7X7」計畫聞名，行政院政委唐鳳、IG共同創辦人克里格都曾是邀請對象，如今將有「7X7」台灣版計畫，廣邀台灣年輕人一起共創科技藝術。

「7X7」計畫由Rhizome在2010年發起，他們邀請7名當代藝術家與7名科技創新領域專家配對合作，以不設限的精神，結合藝術思維及先端科技，開創前所未有的作品。

目前「7X7」計畫曾在倫敦、北京、挪威舉辦，受邀參與者都是各領域具開創性的代表人物，包括社群平台Instagram的共同創辦人克里格（Mike Krieger）、Tumblr創辦人卡普（David Karp）、藝術家艾未未等。行政院政務委員唐鳳及台灣藝術家鄭淑麗也曾在2020年受邀參加挪威的活動。

文化部今天發布新聞稿表示，Rhizome自2003年起成為紐約新美術館（New Museum of Contemporary Art）駐館組織。藝術總監麥可．孔內（Michael Conner）2019年受文化部邀請訪台，對於台灣科技藝術的創新能量非常驚豔，期望把「7X7」帶到台灣，因此促成「7000X7000」計畫。

文化部表示，Rhizome與台北數位藝術中心合作將「7X7」平台及架構轉譯為中文，並架設專屬網站「7000X7000.tw」，推動首次以年輕人為對象的「7000X7000」計畫。Rhizome也將原先的邀請制改為公開徵選，歡迎大學生及社會新鮮人上網登記。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「7000X7000」計畫將由策展單位篩選媒合藝術家和科技人，由配對成功的團隊一起提案，Rhizome與台北數位藝術中心將評選出7組獲選者，頒發每組1000美元的專案執行費，並可望獲得作品發表與展出機會。

孔內透過文化部新聞稿表示，和台北數位藝術中心合作舉辦「7X7」台灣版及「7000X7000」是一系列研究和跨界串連的過程型計畫。每一次的參與者跨越領域，激盪出意想不到的概念，形塑出每一屆「7X7」截然不同的結果，「你很難預測『7X7』台灣版會呈現出什麼樣貌，這也是最迷人的地方。」（編輯：黃世雅）1110506