詞神林夕新書「拚命無恙」 3字總結在台心情

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這幾年定居台灣的「香港詞神」林夕推出新書「拚命無恙」，談及在台灣的生活，林夕以「很感恩」3字來表達心情總結。（開門見山有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）為無數華語樂壇金曲填詞的「詞神」林夕，最近以作家身份推出新書「拚命無恙」，把歷經母親過世、對COVID-19疫情等隨想化做現代詩、散文，以「很感恩」總結他在台心情。

林夕是香港樂壇創作量最大的填詞人，談及發書契機，他透露3年前針對香港社會狀況，每天為媒體寫專欄文章，當時每天新聞伴著入眠，讓他心痛，沒想到遭逢至親逝世，一波波複雜悲痛的心情如同漣漪在心中化開，個人小事與眾人大事交集一起的痛，都因為愛，而兩種愛的本質上並無分別。「愛，提醒我們曾如何死去活來，所以才要更堅強的活著。」

林夕形容，那兩年接連經歷的悲傷，如同大石，在經過沉澱省思後，決定透過文字抒發自己如何與內心的石塊「共存」。過程中，林夕想起至親日常叮嚀的一句話「要吃得好，穿得夠」，讓他決定用書訴說自己如何「拚命地好好活著」，如何在非常時期拼命保持「無恙」。

林夕說：「這段日子若問我，如何叫自己不拚命哩。可是，拚命的條件要一個人的狀態保持無恙，否則，如果倒下去，就會辜負了社會和離開的親人。」也因此「拚命無恙」4個字不僅成為新書名稱，更成了林夕近期生活信奉的圭臬，也是這些日子在台灣生活的心情總結。

「『小我』如何站在時代裡，好好的活著」，就是林夕最想與大家傾訴分享的，除了藉書許願「想做一個更好的人，有用的人，先要拚命無恙」，更想告訴大家「我很好！」

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談及這幾年定居台灣生活，林夕則以「很感恩」3字來表達心情總結，更說到「其實早在十幾年前就想在台灣生活，而不是單單做一個旅客。在台灣，可以做到『好好活著』。」

林夕也透露，最近在台灣的生活首要目標就是「做好防疫，戒慎不恐懼」，因為經常深居簡出，竟在動筆之外還開始「動鍋鏟」、做起家務，笑言自己也相當意外。「拚命無恙」明天將在台灣上市。（編輯：屈享平）1110510

「詞神」林夕的新書「拚命無恙」11日將在台灣上市，集結他近年定居台灣的生活，包含母親過世、對香港事件與COVID-19疫情等心情隨想，化做現代詩散文。（開門見山有限公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月10日