新銳廖元宏 獲倫敦Only Stage指揮大賽第二名

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2022第2屆英國倫敦Only Stage國際指揮大賽成績揭曉，台灣年輕指揮新秀廖元宏（立者）榮獲第2名肯定，他說，能夠獲獎真的很開心，是很大的鼓勵。（廖元宏提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）2022第二屆英國倫敦Only Stage國際指揮大賽（2nd Only Stage International Conducting Competition）成績揭曉，台灣年輕指揮新秀廖元宏獲得第二名，他表示「這是上天賜予的禮物」。

廖元宏今天接受中央社專訪時表示，能夠獲獎真的很開心，「2年多的全球疫情，對於年輕指揮的發展機會來說，真的限縮很多。」廖元宏說，11月當完兵之後，他將回到奧地利完成學業，「能在回到歐洲之後，帶著指揮大賽的獎項以及客席樂團的合約，對我來說真的是很大的鼓勵。」

英國倫敦Only Stage國際指揮大賽只在線上舉辦，這次吸引5大洲24個國家近百位參賽者投遞影片參賽。初選選出19名指揮進入複賽，而複賽要再另外投遞比賽單位指定格式的指揮影片，最後再選出前三名。

廖元宏這次獲得第二名，除了有1500英鎊（約合新台幣5萬4500元）獎金之外，2023年將受邀指揮匈牙利布達佩斯的MAV交響樂團以及義萬利的Magna Grecia交響樂團。

廖元宏表示，今年他決定先回台灣服替代役，中斷了原本要繼續的法國巴黎法蘭西島交響樂團助理指揮第二年的合約，但他相信只要繼續努力，不放棄任何努力，就會有成功的機會。

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廖元宏今年29歲，師大音樂系研究所指揮組念一年後出國念書，在薩爾茲堡國立莫札特音樂大學攻讀管弦樂指揮最高藝術家文憑，已經進入論文繳交階段。2019年曾獲得羅馬尼亞第二屆布加勒斯特指揮大賽（2nd BMI International Bucharest Conducting Competition）季軍。

目前廖元宏正在國立台灣交響樂團服替代役，除了指揮排練國台交青少年交響樂團以及附設管樂團之外，也協助樂團擔任小提琴協演，持續在音樂的路上積累經驗。廖元宏表示，11月退伍之後，他將回到奧地利把最高藝術家文憑拿到，繼續朝夢想前進。（編輯：屈享平）1110513