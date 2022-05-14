薛喻鮮率舞團獲佛朗明哥賽團體首獎 名揚西班牙

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）由編舞家薛喻鮮率領的台灣精靈幻舞舞團，西班牙時間5月13日參加馬德里第31屆舞蹈及佛朗明哥大賽，獲團體組第一名。薛喻鮮說，將所有感謝、感想與感動，「都放進舞蹈裡了。」

台灣精靈幻舞舞團以作品「卡門波麗露不朽的」中的「永恆的回歸」榮獲第31屆西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽團體組第一名，這也是今年度唯一入圍並獲得首獎的亞洲舞團。

薛喻鮮表示，因為對手實在是太強，沒有預計會得獎，但是舞蹈藝術對她來說就是生命，「如果生命的每一秒都得重複無數次，我們就像耶穌基督釘在十字架上那樣，被釘在永恆之上。」

薛喻鮮也對文化部長李永得、文化部及駐西班牙代表處表達感謝，支持舞團在COVID-19疫情期間仍能突破困難，出國參加比賽獲得成績，為台灣爭光。

薛喻鮮從小就跟舞蹈家母親賀連華習舞，12歲以亞洲第一個華人身分考上西班牙馬德里皇家舞蹈學院，主修西班牙古典舞蹈，2014年畢業。

文化部駐西班牙代表處文化組組長張祐瑄今天接受中央社專訪時說，在部長李永得大力支持下，精靈幻舞舞團以原創的佛朗明哥舞蹈，銜接台灣和西班牙迥異的文化氣質，站上西班牙年度舞蹈盛事的殿堂，「這項殊榮得之不易，很感動舞團將台灣的藝術力量帶來西班牙」。

西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽由Producciones Maga公司舉辦，總監為舞蹈家和編舞家瑪格麗特．喬瓦（Margaret Jova）。從1992年起，Producciones Maga每年舉辦西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽，在國際上具有代表性。

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今年大賽於5月11日至13日於馬德里費爾南多‧戈梅斯文化中心舉辦。參加舞蹈大賽的報名者必須錄製編舞作品，並發布在youtube或vimeo等網站上供評審團進行初選，大賽於4月中下旬通知初選入圍者。5月11日到12日進行16部編舞作品複賽演出，共有7部作品入選決賽，5月13日舉辦決賽選出首獎得主並舉辦頒獎典禮。

精靈幻舞舞團2000年底由資深編舞家賀連華創辦，以編演屬於台灣的佛朗明哥為使命（Flamenco de Formosa），耕耘台灣表演藝術舞台上非主流的佛朗明哥創作領域至今。（編輯：張芷瑄）1110514