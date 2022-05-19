「擊刻風景」如期舉行 朱宗慶：堅定面對疫情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）面對疫情，朱宗慶打擊樂團「擊刻風景」音樂會將如期自27日起演出。樂團創辦人朱宗慶表示，樂團以賴德和新作「不聞鐘聲，唯有風雨」的「風雨」象徵不安外在，鐘聲帶來祥和，鼓勵彼此一起面對挑戰。

朱宗慶接受中央社專訪時表示，「擊刻風景」音樂會是打擊樂團的年度公演節目之一，曲目經典與創新各半，多媒材在音樂會上流暢交融，再加上名家董陽孜書法與影像設計周東彥的多媒體呈現，充滿聽覺與視覺彼此觸發的聆賞享受。

國家文藝獎得主作曲家賴德和新作「不聞鐘聲，唯有風雨」反映了世界現況，也可以說是朱團面對疫情的正面宣言與自處之道。朱宗慶表示，「不聞鐘聲，唯有風雨」這個標題，源自2年多以來全世界受困於疫情，鐘聲象徵祥和，風雨是不安的外在怒濤，透過打擊樂的詮釋，展現未來曙光。

賴德和在樂曲解說中表示，他認為自處之道來自佛祖「拈花微笑」，「仔細觀察，花草樹木所有自然萬物以及人造文明，甚至日月星辰的運動軌跡，它們都具有相同的秩序和結構。」透過音樂會演出，也是告訴觀眾在「風雨」過後，「鐘聲」即在不遠處。

朱宗慶表示，樂團每場音樂會都力求突破，董陽孜老師的書法如果與打擊樂合作，可以有更多不同的火花，樂團邀約賴德和周東彥加入，創作出這首結合書法、多媒體和打擊樂的作品「不聞鐘聲，唯有風雨」。

「不聞鐘聲，唯有風雨」結合了董陽孜的書法作品「無聲的樂章」，董陽孜曾與爵士樂合作，她非常期待這次的搭配；至於周東彥，他在面對已有多種多媒體版本的「無聲的樂章」，決定返璞歸真，不再大量使用電腦技術，而是將董陽孜的書法印在賽璐璐片上，再由他擅長的詩意光影，製造出獨有珍貴的「手工感」。

另一首與多媒體結合的擊樂作品，是赫曼．柯肯的「拼貼風景」，2011年與2012年曾在台灣演出，這次則由周東彥全新創作多媒體，展現盎然新意。其他曲目還有楊祖垚的「隱形循環」、黃思瑜的「女媧」等等，在影像不會強過音樂的前提下，每一首曲目都有多媒體設計搭配。

藝術反映真實世界，朱宗慶表示，這次音樂會所選曲目，不約而同、或多或少地反映出藝術家對於當代人類近況的所思所感，「在疫情期間，人與自然的關係，以及疫情所帶來的困境，也都為我們帶來許多反思。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱宗慶表示，要維持如常，又要因應疫情時刻應變，「我們將音樂會做到最好，但這次是樂團從來不曾出現過的最差的票房，但團隊沒有喪志的權利，無論如何，還是要積極面對挑戰，並祈願疫情早日平息」。

朱宗慶打擊樂團「擊刻風景」音樂會27日在台北國家音樂廳，6月3日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，6月4日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：屈享平）1110519