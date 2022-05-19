孽子舞台劇全紀錄 白先勇細說角色層次與心路

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）今年是白先勇小說「孽子」出版40週年，這些年來，改編「孽子」的相關電影、電視劇及舞台劇陸續推出，近期出版的「孽子舞台劇二○二○全紀錄」一書，記錄了製作及演出的精采歷程。

「孽子」舞台劇先於2014年推出，2020年又重新上演，白先勇在書序中提到2020年演出盛況，衛武營歌劇院兩千多座位，兩場賣座都9成以上，「有大批的年輕觀眾，因為同婚去年剛通過，有不少一對對青年同志昂然而入，一付理直氣壯的模樣。」台北場4場則全數滿坐。

白先勇也提到最後一場演出結束，大幕緩緩落地，演員們一聲歡呼，接著各個互相擁抱哭泣，飾演阿鳳的張逸軍跟飾演龍子的周孝安相擁，難分難捨，劇中生離死別延續到後台，白先勇說：「好像一剎那間大家卸掉隔閡，融成一家人了」。

白先勇在書中詳細說明舞台劇版本的來龍去脈，從劇本、製作、選角、排練過程，均細膩陳述，甚至針對每一位演員的表現加以剖析，重新反芻原著劇情及角色性格，為「孽子」注入新生命。

白先勇表示，當年寫「孽子」的初衷是「寫給那一群，在最深最深的黑夜裡，獨自徬徨街頭，無所依歸的孩子們」，描寫孽子們被逐出原生家庭之後尋找精神之父，重建家園、尋找皈依、尋找救贖的崎嶇旅程，其實是一部刻畫孽子「尋父記」的小說。

序中提到，一開始探討舞台劇的形式時，白先勇和導演曹瑞原、編舞家吳素君就決定把舞蹈跟歌曲融入劇中，這一決定，成為這齣戲的一大特色。其中的「龍鳳血戀」段落，傳統話劇很難表現，「我們決定阿鳳這個角色純粹用舞蹈，任由這隻鳳凰鳥恣意放縱，舞出他不甘受拘，飛向天涯的野性」。

關於選角方面，白先勇說，阿鳳必須是一位優秀的舞者，又要具有這隻不死鳥的野性，後來由北藝大舞蹈系畢業、曾在太陽馬戲團歷練的張逸軍擔綱；「龍子」是這齣戲的台柱，外型除了有幾分俊秀與貴氣之外，還要隱含著幾許哀傷與滄桑，後來由周孝安擔綱。

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白先勇提到龍子刺殺阿鳳後瘋掉那一場戲，「孝安呼天搶地痛徹肺腑的嚎哭，那一刻，好像孝安真的被龍子附身了，是龍子在向上天哭訴告白」，結束上半場時，觀眾才如夢初醒，爆出了掌聲，白先勇自己看到這一幕，竟也止不住掉下眼淚。

根據允晨文化發布的新聞稿，「孽子舞台劇二○二○全紀錄」將精采劇照影像搭配劇本情節推進，讓錯過現場的觀眾得以在紙上觀賞，也讓看過劇的戲迷可以重新回味。書中除了劇本之外，更邀請董陽孜、奚淞、王童、童子賢、王安祈、陳小霞等學者、專家及藝文界人士，解讀舞台上的「孽子」。（編輯：屈享平）1110519