老將曾道雄領軍 台北歌劇劇場50年精彩回顧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北歌劇劇場為紀念成立50週年，由藝術總監曾道雄（圖）帶領，6月5日將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出精選片段，邀請樂迷共襄盛舉。中央社記者郭日曉攝 111年5月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）紀念台北歌劇劇場成立50週年，高雄衛武營國家藝術文化中心邀約創辦人也是藝術總監曾道雄，將50年來演出的歌劇精華選粹在衛武營呈現，也看見台灣歌劇一步一腳印的發展軌跡。

年過8旬的曾道雄多年來總是自籌經費演出歌劇，他都會跟自己說：「這是最後一次。」但是曾道雄至今始終不曾真正「最後一次」，他總是一次又一次透過對歌劇的熱情燃燒生命，啟發台灣的聲樂家們繼續為歌劇藝術付出。

曾道雄說，歌劇是一門綜合藝術，有歌有劇，光聽音樂就可以非常享受，但進入了劇中的世界，可以看見劇作家們對人性的刻劃、對生命的解讀，觀眾一定會有所感觸。

曾道雄表示，台北歌劇劇場製作過大概50部歌劇，其中超過30部都是台灣首演，這次精選歌劇精華片段呈現給觀眾。整場演出有樂團與歌手、合唱與舞蹈，這些都是歌劇裡的基本元素，也讓觀眾更能進入歌劇世界。

台北歌劇劇場由曾道雄在70年代所創設，希望培訓國內優秀的聲樂人才以及歌劇製作，自1971年首次與台北市立交響樂團推出歌劇選粹之後，半世紀以來在國內及國際間演出歌劇，無論受歡迎或是冷門的，曾道雄總是盡力介紹給台灣觀眾，這次將以歌劇選粹方式，紀念台北歌劇劇場成立50年，也與愛樂者共享。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬今天在記者會上表示，歌劇一直以來都是衛武營的發展重點，台灣歌劇發展的推手曾道雄，長年在國內推動歌劇製作，培育許多優秀的人才，活絡台灣的歌劇市場，也樹立了許多難以超越的標竿。

簡文彬說，曾道雄是台灣唯一集聲樂男中音、指揮與導演於一身的音樂家，不但自創歌劇，也將西洋歌劇的歌詞翻譯成中文，透過演出歌劇經典讓台灣觀眾認識，對台灣歌劇的貢獻不言而喻，更獲得國家文藝獎殊榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前上半場安排日耳曼語系的歌劇，如作曲家莫札特、韋伯、史特勞斯、華格納的歌劇；下半場則為拉丁語系，如義大利的作曲家威爾第、羅西尼，還有西班牙的法雅、法國的馬斯奈與古諾等經典歌劇選粹，也將演出曾道雄親自譜寫的作品「長崎少女」與「鄭莊公涉泉會母」精彩片段。

台北歌劇劇場「50年回顧展演」將在6月5日舉行，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院。（編輯：張雅淨）1110523

台北歌劇劇場為了紀念成立50週年，由藝術總監曾道雄（右3）帶領，精選出50年來所有的演出劇作，並邀請23名台灣知名聲樂家、台北歌劇合唱團與高雄市交響樂團，攜手演出德、義、法、西經典歌劇名作集錦，6月5日將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院經典再現。中央社記者郭日曉攝 111年5月23日