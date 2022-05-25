台灣策展人張瀞尹 今夏入駐倫敦最大駐村機構Delfina

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國倫敦最大規模藝術發展及駐村機構Delfina基金會公開徵選台灣藝術家及策展人進駐，最後由獨立策展人張瀞尹獲選，她將於8月8日至9月18日駐村進行研究計畫。

駐英國代表處文化組指出，Delfina基金會總計收到56件申請案，經英國本地專業人士組成的委員會書面評選和視訊面談，由出生台北的張瀞尹獲選。張瀞尹的策展經歷包括「逸菲蕾遨」（國立台灣美術館，2021）、「借景」（香港牛棚藝術村，2019）、「逶迤」（香港尖沙咀，2019）、「藏木於林」（香港大館當代美術館，2019）等。她自2016年起也是香港藝術中心（HKAC）助理策展人。

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駐英文化組表示，今年是Delfina基金會第3次與台灣的文化部合作，並首次將徵選範圍擴大至策展人、納入更多創作研究主題，期待透過駐村計畫協助台灣新銳人才強化研究創作深度和廣度、培養國際論述能力，並與英國及其他歐洲策展人、藝評家進行深度交流，促成英國相關領域專業人士和機構了解台灣的當代藝術實力。

Delfina基金會長期受英格蘭藝術文化委員會（Arts Council England）支持，與各國重要當代藝術機構有合作關係，理事會成員涵蓋英國重要收藏家、藝評人、策展人等。（編輯：陳政一）1110525