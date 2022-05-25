文策院首任董事長丁曉菁卸任 在職期間自比服役

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）從文化部轉任文策院首任董事長，丁曉菁今天透過文策院發表卸任感言，她自比就像前後服了6年「兵役」領到了退伍令，「有機會為自己相信的價值努力，這6年是我人生做過最浪漫的事。」

2019年11月，文化內容策進院在時任文化部長鄭麗君政策推動，總統蔡英文期許「催生台灣文化內容產業生態系，帶動產業的投資動能跟創新能量」使命下正式揭牌。

丁曉菁表示，這是一個「新創組織」，文策院與內容產業夥伴一起努力，一方面從根本下手，打造文化內容產業「新創孵化器計畫」解決產業人才濟濟，商業經營者稀缺的困境；也透過一次又一次的跨部會溝通有效鬆綁，同步協助內容業者累積投融資財務信用Know-how（技能知識）。

3年下來，現在文策院執行管理國發基金，既可以投資公司，也可以投資內容製作專案，還可以先掛號進入政策投資審議流程，再等待民間籌資到位，建立符合文化產業樣態的投資架構，政府點火引入民間資金，布建振興內容產業所需綿密的資金火線網。

丁曉菁任內推出「多元內容開發方案－第一哩路助開發、最後一桶金投資當後盾」，這個方案推出一年多來，已支持超過150個以上的開發案，包括影集、電影、動畫、紀錄片、沉浸式未來數位內容，也希望未來預算更加穩定，可持續擴展到兒少節目、綜藝實境節目、劇場、遊戲、演唱會等各種內容市場所需的多元項目。

2022年3月，丁曉菁在多次線上會議上，明確感到國際政治變化，各國重新調整亞洲布局，文策院也與歐洲最大的國際劇集市場展Series Mania成功簽署合作備忘，台灣成為大會第一個亞洲正式合作夥伴，這是中國市場高政治風險和美國串流高價買斷IP之外，第3條打開國際市占，而能平等互惠的路徑。

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丁曉菁表示，今年11月文策院將在台北舉辦TCCF Pitching Session，將迎來這群台灣內容拓展國際市占的重要合作夥伴，引介給台灣業者。以資金媒合提案和內容市場交易為核心，向全世界影視、動畫、紀錄片等數位內容合資合製方招手，同步讓小說、漫畫等IP產業故事力進場。

丁曉菁表示，感謝所有董監事們的信任與支持，還有所有同仁，「就像新生兒在手腳發育完全之前難免跌倒，來不及安慰彼此，我們站起來繼續往目標前進，希望各位帶著這股初生之犢的勇氣，繼續協助產業面對國際市場的挑戰。」（編輯：張雅淨）1110525