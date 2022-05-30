中正紀念堂園區願景競圖 徵求民間解決方案

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）中正紀念堂園區轉型及改造備受關注，由台灣現代建築學會、中華民國景觀學會和中華民國都市設計學會共同舉辦的「首都之心．城中轉正」中正紀念堂園區願景競圖，向民間徵求構想，今天舉行競圖活動啟動記者會。

文化部長李永得致詞時表示，這次由民間發起這項活動，可以讓社會公眾充分參與，縱使沒有參加比賽，也可以針對作品表達意見，希望這次競圖可以成為全民運動，讓大家都來關心中正紀念堂園區的轉型及改造。

李永得表示，中正紀念堂是全民的事情，不是某一個黨、某一個派自己來決定，「我們希望透過這樣的社會參與、公眾溝通，大家共同來決定，不是文化部要推責任，而是因為這是一個非常重要的過程」。

各界關心這次競圖徵件結果是否代表官方意見？是否就此拍板定案？李永得表示，雖然最後優勝的作品不代表最後的解決方案，但他相信會成為未來最終解決方案的概念之一。

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台灣現代建築學會理事長黃俊銘致詞時表示，中正紀念堂園區是位於首都核心區非常難得的大型開放空間，隨著時代變遷，它是否該有新的角色，過去曾出現許多討論，但都較欠缺專業角度，這次競圖期待來自各界各種不同聲音，可以具體用專業方式呈現，讓中正紀念堂的轉型出現具體方案。

「首都之心．城中轉正」中正紀念堂園區願景競圖分 成公開徵件、民眾參與及成果展覽與討論等3部分，對象分為學生組及社會組，報名自7月1日起到11月10日止，評審團預訂12月公布初選入圍者，學生組及社會組各15名，最終選出各5名優勝者。所有入圍及優勝作品都將納入成果展覽。（編輯：張雅淨）1110530

台灣現代建築學會、中華民國景觀學會、中華民國都市設計學會等團體30日舉辦中正紀念堂園區新願景概念競圖啟動記者會，邀請社會大眾提出對中正紀念堂園區轉型的多元構想，文化部長李永得（圖）感謝民間團體提出競圖活動，讓全民參與凝聚社會共識。中央社記者趙世勳攝 111年5月30日

文化部長李永得（右3）30日下午出席「中正紀念堂園區新願景概念競圖」啟動記者會，與台灣現代建築學會、中華民國景觀學會、中華民國都市設計學會等團體貴賓一同合影。中央社記者趙世勳攝 111年5月30日