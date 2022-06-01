文總協辦附中景美攝影展 支持青年打造發聲平台

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由師大附中及景美女中主辦、中華文化總會協辦的「Fleeting．那瞬間附景攝影聯展」現正展出中，文總表示，這場聯展是學生們透過敏銳觀察力，將生活中微小又富有感情的細節拍下，讓消逝的片刻化作永恆，也被更多人看見。（文總提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）由師大附中及景美女中主辦、文總協辦的「Fleeting．那瞬間」攝影聯展，正在文總城南空間NO.1展出，文總邀約光雕藝術家陳怡潔與金曲得主爵士鋼琴家許郁瑛看展，為學子打氣。

文總今天發布新聞稿表示，文總致力為青年世代打造自由發聲、施展才華的平台，並期待透過學生視角，看見不一樣的台灣。

文總提到，Fleeting．那瞬間附景攝影聯展是學生們透過敏銳的觀察力，將生活中微小又富有感情的細節拍下來，讓消逝的片刻化作永恆，也被更多人看見。

展覽劃分為「天邊的瞬間」、「生命躍動的瞬間」、「青春的瞬間」、「海上的瞬間」及「街頭的瞬間」5大主題，除了凸顯「瞬間」這個概念，也可從各主題作品中，感受到青年世代重視的議題、喜好的事物及對社會的想像，更讓不同年齡層觀眾可透過攝影與學生們連結在一起。

藝術家陳怡潔看展表示，紀錄已是大家日常，雖然每天都有許多精采時刻值得被記錄，但還是希望可以將人與人互動的瞬間拍攝下來，那個「瞬間」格外珍貴。

爵士鋼琴家許郁瑛則提到，在作曲過程中，有時會出現稍縱即逝的音符，她必須捕捉那個瞬間，將對音符的想像留在腦中才能創作出歌曲，而這也讓她在看展時特別有共鳴。

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文總表示，從2021年起，文總協助舉辦多場活動，包含建中及松山高中聯合舉辦的SERENDIPITY攝影展、第12到13屆High School High國高中生全國街舞公開賽，以及這次由師大附中、景美女中攝影社成員主辦的Fleeting．那瞬間附景攝影聯展，期待讓年輕世代的聲音被更多人聽見。

Fleeting．那瞬間附景攝影聯展展期自即日起到6月5日，地點在文總城南空間NO.1（台北市中正區重慶南路二段15號一樓）。（編輯：陳仁華）1110601