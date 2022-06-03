北市國「弓舞弦歌」音樂會 聽「梁祝」淒美情愛

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）「梁山伯與祝英台」小提琴協奏曲自從1959年問世以來，已成國樂世界最具知名度的一首小提琴協奏曲，經典錄音不斷，台北市立國樂團邀請小提琴名家薛志璋合作，重詮這首淒美經典。

台北市立國樂團發布新聞稿表示，「弓舞弦歌」音樂會，邀請榮譽指揮瞿春泉擔綱指揮，小提琴家薛志璋與二胡演奏家霍世潔擔任獨奏家，分別詮釋陳鋼、何占豪「梁山伯與祝英台」小提琴協奏曲與周成龍作曲的「科拉沁草原的傳說」中胡協奏曲，名家配名曲，迸發精采音樂火花。

從戲曲元素出發創作的「梁祝」小提琴協奏曲，要將五聲音階與西洋樂器小提琴相互結合，必然存在扞格，薛志璋除了把音符和技術帶給觀眾，也在樂曲情感上深入揣摩，希望能將樂曲情感與樂迷產生共鳴。

這次演奏的陳鋼、何占豪「梁山伯與祝英台」小提琴協奏曲由瞿春泉擔任編曲，瞿春泉嫻熟國樂音色，他的國樂改編版也讓這首膾炙人口的「梁祝」回歸地方戲曲手法，充滿獨特韻味。

作曲家周成龍創作的中胡協奏曲「科拉沁草原的傳說」是周成龍80年代的代表作之一，過去包括蕭白鏞、閔惠芬都演出過。這次應二胡獨奏家霍世潔邀約，周成龍再度微調作品，在樂團配器上又作了調整，這次的演出將會是終極版，更令樂迷期待。

擔任中胡演奏的霍世潔在華人世界享譽盛名，她出生台灣，考入香港中樂團之後長期旅居香港，擔綱中胡首席樂師。多年來她成功將二胡與電視電影流行音樂相互結合，成功將二胡融入流行音樂，卻又不失傳統質感，在國樂世界獨樹一幟。

近期許多藝文表演被迫取消或延期，北市國團長陳鄭港表示，從3月以來疫情未歇，很感謝傳統藝術季所有的音樂家和演出團隊跟著一起「滾動式調整」。

陳鄭港說，台北市傳統藝術季總計原訂27套30場次的節目，只有4套7場次演出延期，很不容易，也希望樂迷期待北市國9月開始，由新任首席指揮張宇安與樂團一起規劃的新樂季節目。

北市國「弓舞弦歌」音樂會將在6月12日舉行，地點在台北市中山堂中正廳，這也是2022台北市傳統藝術季的閉幕音樂會。（編輯：陳政偉）1110603