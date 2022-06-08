讓台灣研究發聲 國際出版商將出版台灣百科全書

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）台灣研究促成世界想看見台灣，荷蘭學術出版商博睿將出版台灣百科全書，委請中研院兼任研究人員蕭新煌任總編輯，百科全書將以台灣視野出發，預計明年秋天出版、盼為台灣發聲。

荷蘭出版商博睿（Brill）創立於1683年，擁有300多年歷史，以出版學術期刊、學術文獻及研究等為主，3年前原希望出版10本有關台灣研究的手冊，但因計畫無法成型，後委請蕭新煌任總編輯，希望出版學術級的台灣百科全書。

蕭新煌接受中央社記者電話採訪時指出，這是首次有國際級出版商希望能出版有關台灣的百科全書，這有賴於台灣研究興起，如果台灣研究做的不多、不夠、不成熟，「不可能有百科全書」，台灣研究經過國內外多個學術、研究中心20多年來的推動，讓世界也注意到台灣研究的重要性。

蕭新煌指出，台灣百科全書橫跨14個領域，包含國際關係、政治、社會學、歷史、原住民、語言、文學、紀錄片、性別及女性、考古、媒體研究、宗教、電影及音樂等，每個領域都有1個副總編輯，以分工方式網羅了100名過去10到20年來在台灣研究社群活躍且重要的人物來撰寫。

蕭新煌指出，「台灣研究與研究台灣不同」，誰都可以研究台灣，但觀點不會一樣，台灣百科全書會以台灣角度出發，從台灣觀點、立場、視野出發來看台灣，擺脫以中國觀點研究台灣的束縛，也希望台灣學術研究能為台灣正名及發聲。

蕭新煌表示，台灣百科全書目前已經有600多條條目，會確實的呈現研究成果，不會是一個深奧研究型的手冊，內容不會有爭議，也不會引經據典，每條條目可能短則1000字、長則4000、5000字等。

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蕭新煌指出，6月他將在西雅圖的台灣研究世界大會先公布網路版進行宣傳，預計明年底前秋天會出版紙本。

蕭新煌表示，他允諾擔任總編輯，是因為他認為「這是一件對的事情」，台灣的經歷有其獨特性，早期是借用西方研究科學來研究台灣、幫台灣研究理論化，但近年都認為從台灣經驗發展的結論及觀點可以建立、建構台灣理論，未來希望能建立台灣本位的台灣理論。（編輯：陳清芳）1110608