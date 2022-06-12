作曲新銳雷昇赴紐約學音樂劇返國 最想寫鄭南榕

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）念政大國貿轉行赴美國學音樂劇創作，新銳音樂劇作曲家雷昇第一齣音樂劇「熱帶天使」正在台中國家歌劇院首演，音樂獲好評。雷昇說，最想寫民主鬥士鄭南榕故事，因為被鄭南榕為理念不曾妥協而感動。

34歲的雷昇接受中央社記者專訪時表示，「熱帶天使」音樂劇題材講述1940年代被日本徵召去南洋服役的台灣兵與一名東帝汶慰安婦的故事，血淚交織，「戰爭的生存議題很沉重，但百老匯音樂劇沒有所謂不能碰的題材，音樂劇的包容性比大家想像得還要多更多。」

雷昇說，創作「熱帶天使」最大挑戰就是台語，「我是會聽但不會講台語的人，這次就是要編劇或台語翻譯把歌詞念給我聽，我再一句一句念去抓音韻。」

像「眼淚流、眼淚滴」這一段，雷昇說，他原本有寫好一些旋律，「但我一拿到歌詞，立刻就有感覺，我要這一段反覆4次。」他開始把寫好的旋律做微調，「靈感是一定會有的，只是要怎麼用，我是比較需要歌詞跟文字一起配合。」

雷昇說，音樂上他一開始就設定要有指揮，「所以我跟編曲兩個人都寫得很瘋。」雷昇旋律寫得很流暢，感人處逼淚；除了獨唱之外，他還把重唱與合唱放進去，「這是我很喜歡，正好大時代的題材也很適合，可以描繪出大時代小人物的眾生相。」

配器部分除了大小提琴跟低音提琴之外，就是打擊、電吉他、吉他與鍵盤，雷昇說，未來這齣音樂劇巡演，音樂上也可依演出場地大小做更多調整。

雷昇表示，音樂劇「漢彌爾頓」（Hamilton）影響他很大，「這是一個被遺忘，但是對國家、對時代有所貢獻的人物，但可以透過音樂劇被更多人認識。」

雷昇提到，他最想寫鄭南榕的故事，「第一次認識鄭南榕這個名字是在大一時，國文老師講樂府詩，提到了鄭南榕，他為一個理念沒有妥協、沒有讓步空間，最後自焚，覺得很震撼。」

雷昇說，在美國求學時，有一次的作業是「找一個歷史人物，寫出他正在歷史上留名的時刻」，「我就想到了鄭南榕，跟美國同學介紹他的故事，美國同學也覺得很特別，於是創作了一首歌Spark，寫的是他正準備創辦『自由時代周刊』那個當下。」雷昇說，這首歌曲除了鄭南榕之外還有幾個虛構的角色，希望將來有機會可以延伸成一齣完整的音樂劇。

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雷昇赴紐約學音樂劇創作，2019年畢業後已拿到工作簽證，但才半年就因為疫情百老匯熄燈，他回到台灣開始了「熱帶天使」創作，「也因為疫情，創作的時間很充裕，編曲時間也多了，可以做得更細膩到位。」

現在延宕3年，歷經4次讀劇及線上英文讀劇，「熱帶天使」終於推出，雷昇說，他終於可以開始下一段音樂旅程，希望可以繼續在自己喜愛的音樂劇中持續創作。（編輯：張雅淨）1110612