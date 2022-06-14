台德文化部長首度會談 李永得：兩國交流里程碑

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文化部長李永得（右1）14日在柏林會晤德國文化部長羅思（左2）。（駐德代表處文化組提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年6月14日

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（中央社記者林育立柏林14日專電）文化部長李永得今天在柏林會晤德國文化部長羅思，雙方相談甚歡，這是台德兩國文化部長首次的會談。李永得隨後將訪問捷克和法國。

文化部長李永得13日在柏林展開為期8天的歐洲訪問行程，他首先參觀國家級的藝術展覽館「洪堡論壇」（Humboldt Forum）。這是2020年5月接任文化部長的他首度訪問歐洲。

他今天在德國國會會晤德國國家文化暨媒體部長羅思（Claudia Roth），這也是台德文化部長首次面對面會談。

李永得接受中央社訪問時表示，羅思雖然沒去過台灣，對台灣處境非常了解，對台灣在中國威脅下仍堅持民主人權、推動同婚合法化感到欽佩。

李永得指出，兩人都認為疫情和俄烏戰爭後，自由民主國家應該更團結，約定兩國在轉型正義、表演藝術、電影等領域加強交流，今天的會晤可說是台德文化交流的里程碑。

柏林洪堡論壇展出中國、日本、印度、大洋洲、美洲等地的藝術，去年7月揭幕後立刻受到國際博物館界矚目，李永得參觀後尤其對開放、對話和參與的展出方式印象深刻，認為值得台灣博物館學習。

李永得今天將前往捷克，明天在首都布拉格會晤曾訪台的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。文化部規劃在捷克代表處成立文化組，負責台灣與捷克、斯洛伐克、波蘭、立陶宛等中東歐國家的文化交流工作，預計明年1月開始運作。

隨後李永得將前往巴黎，主持台法文化獎的頒發，預計21日返台。（編輯：黃自強）1110614

文化部長李永得（左2）13日參觀柏林洪堡論壇的「柏林全球」（Berlin Global）特展，由策展人索默（Brinda Sommer）（右）負責解說。中央社記者林育立柏林攝 111年6月14日