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八音才子黃文擇辭世 蘇貞昌致意慰問家屬

2022/6/17 12:24（6/17 12:51 更新）
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布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇日前辭世，受到COVID-19疫情影響，家屬決議不辦公祭，改以追思會方式開放粉絲弔唁。行政院長蘇貞昌（中左，合十者）到追思會場致意，慰問家屬。霹靂董事長黃文章（中右，白髮者）也拱手表達感謝。中央社記者姜宜菁攝 111年6月17日
布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇日前辭世，受到COVID-19疫情影響，家屬決議不辦公祭，改以追思會方式開放粉絲弔唁。行政院長蘇貞昌（中左，合十者）到追思會場致意，慰問家屬。霹靂董事長黃文章（中右，白髮者）也拱手表達感謝。中央社記者姜宜菁攝 111年6月17日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇12日辭世，享壽66歲，受到疫情影響，家屬決議不辦公祭，改以追思會方式開放粉絲弔唁。行政院長蘇貞昌今天到追思會場致意，慰問家屬。

黃文擇1956年生於雲林，為布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子，五洲園布袋戲第3代傳人，為霹靂布袋戲的首席聲演大師。今年初上映的電影「素還真」入圍本屆台北電影節4項獎項，其中黃文擇的聲音演出，亦獲得「傑出技術獎」入圍肯定。

黃文擇12日辭世，粉絲不捨，家屬考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，不舉辦公祭，改以追思會方式，自由悼念。

蘇貞昌今天上午到追思會場致意，並慰問黃家人，霹靂董事長黃文章雙手合十表達感謝之意。

霹靂指出，黃文擇追思會場今天開放到下午2時，18日不開放，19日上午9時30分文化部將頒褒揚狀，會場開放至上午11時，會後將移靈至虎尾惠來火葬場。

另外，虎尾鎮公所為表達對黃文擇的追思，即日起到6月22日，開放素還真圓環讓民眾悼念，放置追思物品，以表達對黃文擇大師的追思與敬意。（編輯：黃世雅）1110617

布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇日前辭世，家屬考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，不舉辦公祭，改以追思會方式，自由悼念。行政院長蘇貞昌（中）17日前往追思會場致意。中央社記者姜宜菁攝 111年6月17日
布袋戲「八音才子」、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇日前辭世，家屬考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，不舉辦公祭，改以追思會方式，自由悼念。行政院長蘇貞昌（中）17日前往追思會場致意。中央社記者姜宜菁攝 111年6月17日
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