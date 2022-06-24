文總邀日籍主持人開箱客家庄 一品道地美食

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（中央社記者王寶兒台北24日電）文總推出「福爾摩沙進香團」系列影片，邀來自8國的名人「開箱」各縣市，今天將首播的第3集，邀請日本作家石井三紀子走訪客家部落，她也因此發現客家、日本美食相似之處。

石井三紀子是日本愛知縣人，當過台灣各地觀光的行銷大使、也出演過日本NHK、千葉電視台等台灣旅遊電視節目的的主持人，2012年開始經營部落格，內容為台灣的生活、旅行、美食情報，在日本哈台族中極受歡迎，是日本關於台灣旅遊情報的重量級部落客，近年也常在各媒體上寫台灣的美容情報和時尚潮流等。

石井三紀子今天透過文化總會新聞稿表示，在台灣搭乘大眾交通運輸時，通常會聽到華語、英語、台語、客家話等4種語言的播報，她瞭解後才得知台灣有將近1/5人口是客家人，也引起她的好奇，因此這次特地前往台灣客家人口比率最高的地方─新竹北埔走訪。

在北埔的巷弄中，石井三紀子也驚喜地發現「叮咚橋」的設計，讓她想到在日本京都也有「夜鶯地板」的設計，且北埔的巷道也很像京都，彎彎曲曲，很有氣氛。

此外，石井三紀子品嚐客家傳統美食粄條時，也讓她聯想到日本的炒烏龍麵，但口感更有彈性；粄條還可以煮成湯麵，讓她又聯想到名古屋的麵食。影片中，她也到南埔探訪客家庄的信仰「石爺公」，品嚐及體驗麻糬、醬菜、梅干扣肉、客家小炒與高級茶葉「東方美人茶」的飲食生活。

文總指出，「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）Vlog系列影片將播出8集，分別由8名旅居台灣的外籍朋友擔任領旗人，以接領「文化進香」的任務指引，探索體驗台灣的在地文化故事。影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣的海外朋友跟著領旗人深入認識台灣，台灣也透過國際親善大使們，把在地故事傳達給世界。

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此系列影片首集邀請到韓國的主持人造訪馬祖，體驗戰地前線的歷史背景所留下的遺跡和文化；第2集則由來自宏都拉斯的男模，探訪台灣的咖啡產業。今天公布的第3集，則是請來石井三紀子前往客家庄。文總表示，第3集影片非常感謝行政院客家委員會及日台交流協會的大力協助。

「福爾摩沙進香團」第3集將在下午5時15分起於文總臉書和YouTube頻道等平台播映。（編輯：張芷瑄）1110624