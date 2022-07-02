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布袋戲偶頭藝師徐柄垣告別式 文化部頒旌揚狀

2022/7/2 13:01（7/2 13:11 更新）
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傳統工藝「偶頭製作」藝師徐柄垣日前辭世，2日在彰化市立殯儀館舉辦告別式；文化部政務次長蕭宗煌（左）代表文化部長李永得頒贈旌揚狀。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月2日
傳統工藝「偶頭製作」藝師徐柄垣日前辭世，2日在彰化市立殯儀館舉辦告別式；文化部政務次長蕭宗煌（左）代表文化部長李永得頒贈旌揚狀。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月2日
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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰縣府傳統工藝「偶頭製作」藝師徐柄垣日前辭世，今天舉行告別式；文化部政務次長蕭宗煌代表文化部長李永得頒贈旌揚狀，感謝徐柄垣的偶頭工藝引領布袋戲新風潮，場面感人。

據彰化縣文化局資料，1935年出生的徐柄垣跟著父親徐析森及兄長學習雕刻技藝，曾協助父親雕製布袋戲電影「西遊記」的木偶，也幫黃俊雄雕刻大木偶；1966年，徐柄垣協助父親為葉明龍在台視製作的新型木偶戲設計眼、嘴會動的戲偶，也為日後設計「雲州大儒俠史艷文」系列的活眼、活嘴的動態布袋戲偶打下基礎。

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徐柄垣於6月20日辭世，享壽88歲，上午在彰化市立殯儀館舉辦告別式，蕭宗煌以及彰化縣長王惠美都到場；蕭宗煌代表李永得頒贈旌揚狀，稱讚徐柄垣在戲偶雕刻技藝精益求精，以新的表現形式，帶動偶頭雕刻產業邁向新潮流，技藝將永為後世所緬懷。

王惠美也代表彰縣府頒贈褒揚狀給徐柄垣家屬，稱讚徐柄垣自16歲起正式學藝，繼承父親偶頭製作技藝，能雕偶、粉面、作鬚髮，設計出能眨眼、動嘴的動態戲偶，綜其生平，對彰化縣傳統工藝貢獻非凡，特頒狀褒揚。（編輯：郭諭儒）1110702

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