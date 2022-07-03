悠遊懷舊夢境 台中國家歌劇院古早味柑仔店開張

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）古早味懷舊柑仔店是許多民眾的兒時記憶，台中國家歌劇院「光之曲幕」特展，從7月起推出「柑仔店夢劇場」，透過曲牆投影，將2樓前廳變身柑仔店，將展出到9月4日。

台中國家歌劇院發布新聞稿指出，在便利超商興起前，巷弄街角的柑仔店，承載很多人兒時記憶，「柑仔店夢劇場」藉由60、70年代童年生活裡的遊戲物件抽卡、彈珠、鬥片、電子雞、四驅車等作為創作引子，透過沉浸且互動的曲牆投影，將歌劇院2樓前廳變身為古早味柑仔店。

擔任「柑仔店夢劇場」藝術總監的旅美影像設計師孫瑞鴻表示，柑仔店是台灣人的集體記憶，隨著時間的推演逐漸消失，但80年代的複合型書局、90年代興起的便利商店，仍保留部分柑仔店的消費關係與在地連結。

去年初為人父的孫瑞鴻說，看著每天家中散落一地的玩具，與小朋友相處的日常，都一再喚醒兒時放學後的記憶，希望透過柑仔店中代表性的物件，串起世代性連結。

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歌劇院藝術總監邱瑗表示，今年「光之曲幕」轉型為「音像實驗基地」，挑戰大面積沉浸投影與觀眾間的各種互動可能，這次搭配夏日放/FUN時光的10檔全齡化節目，推出「柑仔店夢劇場」，就是「希望步入中年的大人們能帶著孩子一起回憶「放學後巷口的時光」，一起HAVE FUN。

邱瑗指出，「柑仔店夢劇場」賦予8個物件不同的人生面向，抽卡代表蒐集與擁有、鬥片象徵比賽或競爭、電子雞則是照顧與陪伴；另外還製作有24顆按鈕的觸覺互動遊戲機台，機台的設計採曲線造型呼應曲牆空間，木作機台搭配金屬包邊、隨投影情節發光的壓克力按鈕，都讓人不禁聯想到老店面的投幣式點唱機。（編輯：陳仁華）1110703