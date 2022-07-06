台中市大墩美展得獎名單出爐 193件脫穎而出

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市第27屆大墩美展得獎名單今天出爐，市府文化局表示，今年共有來自全球19個國家或地區1300件作品報名，經2階段評審後，193件作品脫穎而出，預計11月舉行頒獎典禮。

台中市政府文化局發布新聞稿表示，總獎金達新台幣386萬元的大墩美展，今年收到1300件參賽作品，其中89件為海外作品，分別來自美國、英國、丹麥、加拿大、比利時、蒙古、泰國等19個國家或地區；經嚴謹的2階段評審，最後193件作品獲獎，得獎率為14.85%，也有日本及蒙古參賽作品得獎。

今年各類組第1名得主中，文化局表示，其中不乏美展常勝軍，包括篆刻類劉俊男、數位藝術類李映蓉、水彩類王少夫、墨彩類康興隆等，這些優秀參賽者持續創作，不斷追求頂尖，例如康興隆多年參加大墩美展競賽，自第23屆至第25屆均獲得入選，第26屆獲得優選，今年更以「竹林生機-2」作品奪冠，強韌的創作動力令人欽佩。

66歲康興隆表示，明年仍會繼續參賽，感謝評審青睞，雖已創作逾半世紀，這幾年仍不斷挑戰更高難度的題材，希望在創作上持續自我突破。

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數位藝術類第1名得主李映蓉說，她在台中市長大，今年作品「露西」獲獎，感謝大墩美展這個舞台，能獲得家鄉美展肯定，更具有特殊意義，老師與家人的支持是她持續創作的動力，這兩年更透過參賽認識海外藝術家，得以互相切磋交流，藉參加國內美展和國際接軌，是她創作生涯中寶貴的經驗。

大墩美展分為11大類組，各組第1名獎金12萬元、第2名8萬元、第3名5萬元、優選1萬5000元。此外，各類第1名中將再評選出5名「大墩獎」得獎者，將於11月舉行的頒獎典禮現場揭曉，額外再頒發典藏獎金12萬元，得獎作品將於11月5日至23日在大墩文化中心展出。（編輯：陳仁華）1110706