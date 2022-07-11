日本藝術家野老朝雄來台策展 邀民眾摺紙鶴祈福

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2020東京奧運會徽創作者野老朝雄（圖）10日抵達台灣，準備首度策畫台灣個展。他曾造訪台灣，對台灣有深厚情感，除愛上台灣美食，也感受到台灣人的熱情與親切，此次特別為在台灣的展覽準備近300幅經典紋樣創作。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）2020東京奧運會徽創作者野老朝雄昨天抵達台灣，準備首度策畫台灣個展。他帶來近300幅經典紋樣創作，也邀請台灣民眾一起摺出「祈福千紙鶴」，向世界傳達祝福。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」展覽登台，是繼日本、倫敦後的第3站，展覽除能親眼看到2020東奧會徽創作概念的「組市松紋」，在誠品信義店1樓還特別設置台灣獨家、融合幾何圖紋與「CONNECT連結」概念的大型裝置藝術KUMICUBE。

此外，展覽也特別展示野老朝雄與建築師鶴岡信太郎、小平裕子的共同創作，也就是311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島千紙鶴」等多件代表作品。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，野老朝雄曾造訪台灣，對台灣有深厚情感，除愛上台灣美食，也感受到台灣人的熱情與親切，此次特別為在台灣的展覽準備近300幅經典紋樣創作，讓台灣粉絲一飽眼福。

文總表示，在世界局勢紛擾時，每個人心中都存有不捨及擔憂，文總特別在文總1樓入口處提供台灣民眾共創作品「祈福千紙鶴」的專用紙，希望大家透過摺紙過程，逐漸找回平靜，將對日本、台灣或世界的祝福，藉由紙鶴傳達出去，一起為和平盡一份心力，民眾摺的千紙鶴也將展示於展覽中。

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民眾參與共創作品「祈福千紙鶴」活動，可於臉書、IG限時動態分享文總粉專「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」貼文，即可至文總1樓免費索取千紙鶴專用紙，並將摺好的紙鶴提交給全台誠品書店服務台，就能於展覽內展出。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」將自7月19日於誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口展出至8月14日，誠品生活南西、誠品生活松菸店也將同步展出。（編輯：張雅淨）1110711