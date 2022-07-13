空總與台博館土地撥用問題 李永得：柯文哲打嘴砲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）針對空總、台博館土地與北市府協調後續問題，文化部長李永得今天說，他發現一個真相，台北市長柯文哲只會打嘴砲，8年一事無成，「根本沒有進入狀況，連打嘴砲都不做功課。」

台北市長柯文哲今天用「懶惰」、「不認真上班」來形容文化部長李永得。李永得下午出席曉劇場彩排記者會前表示，首先要告訴柯文哲，台北市政府負責空總都市計畫變更的副市長是彭振聲，而不是蔡炳坤；空總是彭振聲與文化部政務次長李靜慧負責，國立台灣博物館則是副市長蔡炳坤與文化部政務次長蕭宗煌負責，市長連這點都搞不清楚。

李永得說，空總和台博館這是兩件事情，柯文哲傻傻分不清楚，「市長說空總的都市計畫變更，我們兩位副首長平台會議備忘錄都簽好了，請柯文哲市長把這個備忘錄拿出來，如果你拿得出來，我頭給你，如果你拿不出來，應該在台北市政府前面，面壁思過3天，向台北市民謝罪。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李永得說：「連這種白賊話都說得出來，我實在不知道要怎麼說這個人，我就賭一句話，如果他拿得出備忘錄，我頭給你。」李永得表示，如果柯文哲拿不出來，「這種白賊話你說出來要負責任，我也不要求多，3天謝罪就好。」

李永得表示，空總和台博館兩個案子在土地部分都溝通很久，「空總的事情我就簡單講，一個7.15公頃的土地，經過這樣一攪和，出來的文化部剩不到2公頃，難道台北市政府是一個血肉果汁機嗎？這中間合理、不合理，大家可以公評。」（編輯：張雅淨）1110713