紙風車戲劇人才培育從屏東開始 在地人說在地事

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紙風車文教基金會與屏東縣政府攜手合作，在屏東啟動紙風車在地戲劇人才培育計畫，希望培育出更多台灣在地表演藝術工作者，13日在台北舉行計畫啟動記者會。中央社記者王騰毅攝 111年7月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）用在地人才說在地故事，紙風車團隊將啟動表演藝術扎根戲劇人才培育計畫，第一站從屏東開始。屏東縣長潘孟安表示等待很久，歡迎在地子弟參加培訓，未來可用自己的戲劇語言將屏東文化傳播出去。

紙風車文教基金會今天舉行記者會，宣布紙風車將培育各地表演人才，服務更多的孩子。紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，紙風車走了30年，致力將戲劇帶到台灣每個角落，「但在走的過程中，知道自己的力量很有限，如果可以由在地人才組成團體，表演在地故事給在地孩子們看，會更有意義。」

李遠表示，屏東縣長潘孟安上任8年，非常重視屏東在地文化、餐飲等，透過各種活動與論述，讓屏東一直被外界看見，「紙風車將在國境之南屏東進行第一個示範，不只是在屏東辦劇團，而是進行戲劇教育與文化的育成。」

潘孟安表示，今天他終於相信，紙風車不是詐騙集團，「從我上任到現在8年，紙風車終於突破萬難，真的到屏東來開戲劇課。」

潘孟安提到，今天是非常感動的日子，「透過戲劇，可以把大家的距離拉近，我知道紙風車這幾年經營不易，但紙風車愈挫愈勇，屏東自己把場地配備整備好，人才的培育、肢體的訓練就交給紙風車。」

紙風車文教基金會執行長任建誠表示，今年5月底紙風車在台北辦理演員徵選活動，其中就有2名來自屏東的女生，兩人一大早從屏東坐車到台北，歷經6個多小時、404公里的旅程，就為了實現尋找戲劇的夢想。

任建誠說，評審大家都很感動，但也直言，這樣來回台北、屏東真的太遠，「現在她們就可以直接在屏東報名，有機會一樣可以接受戲劇訓練課程。」

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紙風車戲劇人才培育課程，第一站屏東共開設2個戲劇課程，有專屬大人的戲劇人才培訓計畫，招募19歲以上對於表演藝術有興趣的屏東與南台灣民眾，以正式演員規格進行甄選，預計錄取25到30名。

同時還將針對15歲到18歲屏東在學的青少年辦理青少年戲劇營，讓青少年透過戲劇更加認識自己、肯定自己，懂得對父母與朋友自我表達與溝通，更重要的是能建立自信心面對未來的挑戰，預計將錄取25名。詳情可至紙風車活動官網https://feversocial.com/p/23309查詢。（編輯：張雅淨）1110713

紙風車文教基金會董事長小野13日在台北記者會上宣布與屏東縣政府合作，在屏東啟動全國第一個紙風車在地戲劇人才培育計畫。中央社記者王騰毅攝 111年7月13日

紙風車文教基金會13日下午在台北舉行記者會宣布，將與屏東縣政府合作，啟動屏東戲劇人才培育計畫，屏東縣長潘孟安（中）出席致詞。中央社記者王騰毅攝 111年7月13日

紙風車團隊將啟動表演藝術扎根戲劇人才培育計畫，第一站從屏東開始，13日在台北舉行啟動記者會，屏東縣長潘孟安特別北上出席，並與劇團成員互動。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月13日