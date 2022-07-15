臺灣吧做新卡通 蕭宇辰為打造兒童品牌鋪路

（中央社記者張若瑤台北15日電）以動畫說歷史起家的「臺灣吧」，自2020年開發角色IP，將「新媒體」轉型「內容公司」，在執行長蕭宇辰規劃中，「做卡通是打造兒童品牌布局的一環」。蕭宇辰錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何把內容變現。

「臺灣吧（Taiwan Bar）」在2014年太陽花學運的大環境氛圍下，以「賣台？後藤桑の如意算盤」動畫爆紅，此支影片至今在YouTube已累積逾261萬的觀看次數，當時蕭宇辰與3位好朋友謝政豪、張佳家、林辰等人，用專案合作的方式，接連推出8集「動畫台灣史」系列。

透過群眾集資，一下有200多萬元進帳，「臺灣吧」2014年設立定位為「新媒體」的公司，但這種沒有穩定組織、做完事人散掉的模式，在2015年碰壁，「整年這樣走，我們就賠錢了」。當時的「哲學哲學雞蛋糕」與後來的「故事．臺北」系列，都是成本高昂卻進帳有限的作品，讓「臺灣吧」面臨存續危機。

「沒有一種知識是不需要存在的，我們最大問題不是有沒有興趣做，而是有沒有資源。」2015年是「臺灣吧」最為關鍵的一年，當時還是高中老師的蕭宇辰，在整年度學期走完後的8月，本來沒想過「創業」的他，毫不猶豫辭去教職，讓自己全心投入經營，「學校不會消失，但10年後我若想再做一個臺灣吧，卻已經不可能了」。

不論贊助是來自群眾或企業哪一方，蕭宇辰都有信心找到資源走下去，「2015年以前我們很倔，堅持想做的內容，直到錢燒光了都沒收入，才驚覺不是所有節目都可以複製『動畫台灣史』的成功」。蕭宇辰發現公司的運作不太合宜，隔年就採「制度化方式」招聘常態性員工，編制財務管理、內容創意、視覺與聲音等部門，「2016年是『臺灣吧』經營公司元年」。

形容自己「稍微放下身段」，蕭宇辰還開啟了外部合作這扇門，陸續接一些廣告或行銷內容，透過專案養活員工，再發展想做的事，2016年『臺灣吧』終於有20人左右的團隊。

調整組織與心態的過程，蕭宇辰認為，最辛苦的不是對外談case，而是對內管理，「我不是商學院出身，對財務、人事是baby等級」。騰出心力維持生計，並與市場和環境妥協，從實務面來看，是必要的，也因此蕭宇辰辦公室抽屜內的企畫案越堆越多，比如談氣候變遷的「環境Bar」，但也成功又靠群眾募資執行了「西斯的101號房間」這套給青少年的完整性教育教材，「它是上下冊的圖文，對大人也有啟發性 ，可以做為中學教育的補充，年底會出版」。

必須等資源到位才動工的處境，讓蕭宇辰漸漸體會，數位內容在當代沒有變現空間，尤其在「臺灣吧」走入校園，產出給學子或學齡前孩童閱讀的內容——2020年「小黑啤玩臺灣」系列繪本，蕭宇辰發現，雖然出版市場的銷量整體下滑，但童書市場仍是逆勢成長。

「後來，我某種程度放掉媒體產業。」蕭宇辰觀察出，在網路傳遞資訊內容，獲利模式必須靠流量才有廣告變現，而競爭對手是非常簡單就可以更新的娛樂八卦，戰場太大很難抗衡，「2014年的時機點剛好，但現階段對我們這種機構型的資訊產製組織長期發展有什麼幫助？」

公司經營的商業模式在哪裡？蕭宇辰不斷思考這個核心問題，如果把視野拉高到打造一個兒童品牌呢？於是有自己IP的「臺灣吧」，漸漸發展出不同產品支線，除了教材與繪本外，自2020年下半年，便開始籌拍第一部以小黑啤為主角的新卡通——「小黑啤玩臺灣」。

「做卡通只是品牌布局中的一環，是投資不是獲利項目。」蕭宇辰以積木起家的「樂高」為例，它也拍了好幾季的動畫，「擴散出去像行銷工具，要賣玩具來賺錢」。卡通或動畫吸引人，IP就能變現，當然能帶動唱跳的兒歌，也在「臺灣吧」產品線規劃之中。

「我們的第一部卡通，是在政府補助下找到機會。」打造兒童品牌的計劃從2020年下半年起頭，2021年整年都是製作季，現在「小黑啤玩臺灣」已經完成將近20集。另一檔節目「早餐大冒險」劇本也已經差不多寫好，年底可以執行第1集的拍攝製作，大約有5到10集的完整作品明年才會釋出，「到今天臺灣吧都沒有任何外部投資，我們必須自己想辦法活下來」。

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「臺灣吧」早期想推進的最底層目標是什麼？數位學習的時代，老師該扮演何種更有意義的角色？蕭宇辰選了哪個時期的歷史，成為他當老師的第一堂課？而教職生涯教起來最痛苦的又是哪段歷史？中小學課本知識的傳遞，該有觀點嗎？這些內容將在15日「空中小客廳」分為之一（https://reurl.cc/7D5W7b）、之二（https://reurl.cc/loG2kA）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/1dDzT5iAKck）、之二（https://youtu.be/E2PYb876SSQ。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。1110715