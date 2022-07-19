野老朝雄首次在台策展 盼未來持續連結台灣

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（中央社記者王寶兒台北19日電）東京奧運、帕運會徽創作藝術家野老朝雄以「連結」為題，首度於台灣策劃個展。他說，期盼這檔展覽能成為日後在台灣舉辦其他展覽的連結，笑稱「連LOGO都想好了。」

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」展覽由誠品文化藝術基金會、中華文化總會及Taiwan Pitch 國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫主辦。今天於誠品信義店舉行開幕記者會，包含文化部長李永得、日台交流協會副代表橫地晃、誠品文化藝術基金會董事長吳旻潔、文總副會長江春男皆出席與會。

野老朝雄說，大家都知道，現在世界局勢有許多改變，在這樣的改變下，「連結」這2字的意義會和以前所想的不同，其可以象徵許多事物的連結，例如一個專案，或是過去和未來，他希望此次展覽能成為日後在台灣舉辦其他展覽的連結，「我自己擅自也先想好LOGO了！」

野老朝雄表示，這次首度於台灣策劃展覽的過程，將全部由Taiwan Pitch拍攝留存下來，是非常有意義的事情，「我覺得我看到（紀錄片）可能會哭喔。」

野老朝雄8月將返回日本，並前進當地藍染工藝重鎮德島，他說，「到時候我想我會跟大家分享很多在台灣的經驗，現在很多思緒沒整理清楚，但希望能將我們這一代人的傳統交接下去，我不是太擅長用文字與語言表達的人，但我會將我的意念透過作品傳達給大家。」

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李永得認為，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，展覽主題「連結」，更是大家需要的價值，野老朝雄運用簡單的幾何圖形做出豐富視覺變化，裡頭蘊藏的創意、藝術能量非常大，未來Taiwan Pitch拍攝的策展過程紀錄片預計11月完成，並會在TaiwanPlus首播。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」將自今天起於誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口展出至8月14日，誠品生活南西、誠品生活松菸店也將同步展出。（編輯：張芷瑄）1110719