馬祖國際藝術島海外參展首發 喬治市藝術節現身

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第一屆馬祖國際藝術島今年4月已順利閉幕，其中策展主題「島嶼釀」本月受邀參展馬來西亞喬治市藝術節，攤位上特別展示充滿藝術島意象的「島嶼釀」海報及看見馬祖常民景象的藝術島手冊等。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）首屆馬祖國際藝術島今年4月閉幕，其中策展主題「島嶼釀」本月受邀參展馬來西亞喬治市藝術節，希望透過文化交流，讓國際人士了解不同面貌的台灣。

今年台灣設計師以「島嶼島——台灣設計週」參展，眾多品牌齊聚參展，「藝文策展」以著重台灣當代藝術策展的新美學、新思維，及創造文化趨勢的議題性為主，受邀單位除了馬祖國際藝術島，還有南國漫讀節、台北流行音樂中心等，希望讓馬來西亞民眾了解「台灣不只是美麗」。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，馬祖擁有特殊的地理位置，與阻隔東西德的柏林圍牆、分隔南北韓的北緯38度線，並列世界3大冷戰歷史遺跡。馬祖國際藝術島嘗試在解除戰地政務30年後的馬祖，以藝術及文化作為深入認識地方的第一步，透過「公共建設」、「地方創生」、「島內藝術家與外地人共創共構」等面向，展現馬祖的軟硬體建設發展樣貌與生活態樣，引領大家回到這個充滿戰地回憶的島嶼，認識全新的馬祖。

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文總指出，此次馬祖國際藝術島攤位，特別展示充滿藝術島意象的「島嶼釀」海報及看見馬祖常民景象的藝術島手冊，還有深入介紹馬祖飲食、傳統習俗、信仰等的新活水27期「原來是馬祖」等豐富資訊，讓因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法前往馬祖旅遊的馬來西亞民眾，也能一窺馬祖之美。

本次喬治市藝術節「島嶼島——台灣設計週」已於16日開展，另外也邀請馬祖國際藝術島總策劃吳漢中、主視覺設計師馮宇及教育計畫「風塔」策展人蔡沛原，在論壇中分別以在地共創、傳統與藝術設計的交融，及藝術島總策劃等多方面視角，跟觀眾聊聊每個人心中的馬祖風景。（編輯：屈享平）1110720