媒體欲與Google議價分潤 學者：台灣現有法律難箝制

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（中央社記者蘇思云台北23日電）台灣媒體跟數位平台議價目前仍無進度，學者表示，盤點台灣狀況，建議效法澳洲另外制定新法，以法律作為依據，儘速推動媒體與數位平台相關立法，同時輔以其他管道多管齊下。

台灣網路資訊中心發布的2022年台灣網路報告指出，數位平台超越新聞媒體成為民眾獲得新聞的主要來源，尤其49歲以下、大學以上高學歷的讀者群紛紛轉往數位平台獲得新聞。

報告指出，數位平台本身並不產製新聞，但因為是民眾獲得新聞主要來源，並從中獲得廣告收入，媒體作為產製者，在這樣資訊傳播過程中沒有廣告收入，放任此種模式下去，恐侵蝕媒體持續產製優質新聞的基礎，最後可能導致全民受害，呼籲推動新聞議價法刻不容緩。

政治大學法律系特聘教授王立達表示，檢視國際情況，各國氛圍不同、媒體議價進度自然也有差異，美國看起來是紙媒力量大，歐洲、澳洲是透過立法。以台灣而言，公平會並沒有辦法調查平台為什麼不分潤給媒體，這點並未違反任何法律。

公平會去年中成立任務小組推動跨國數位平台產業調查，不過，目前調查仍在進行中，尚未有結論。

王立達指出，數位平台影響力愈來愈大，谷歌、臉書在數位廣告市場以及廣告中介業務部分，可能涉及上下游垂直場合，數位平台有沒有因此祭出差別待遇，建議可以仔細針對這些領域調查，對推動社會討論媒體議價議題氛圍也有幫助。

王立達指出，澳洲去年初訂立新聞媒體與數位平台強制議價法，概念上並不是去判斷平台是否有壟斷，而是另立新法、重新做分配的概念。澳洲讓媒體跟平台自行協商，澳洲政府其實至今沒有正式指定適用媒體議價法的大型平台，但谷歌跟臉書已在這部法律的推促下，跟澳洲媒體達成協議，授權費總金額已達每年2億澳幣（約新台幣41億元）以上。

成功大學法律系副教授許曉芬表示，國際上另一個模式是歐盟路徑，歐盟在2019年4月公告數位單一市場著作權指令，後來法國把指令轉換成國內法，透過著作鄰接權概念，後續透過競爭法形成壓力，才能實現平台使用新聞須付費的立法規定。但是，台灣在著作權法並沒有鄰接權的規定，如果要採用著作鄰接權模式恐怕非常困難。

除了立法之外，部分學者主張可以輔以其他方式多管齊下。中正大學傳播學系教授胡元輝表示，不反對相關立法，但在台灣立法時程較長，建議可以透過基金模式，透過利害關係人或公正的機制討論如何分配基金，讓資金可以回饋到媒體來製作優質新聞。

中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏表示，新聞業也應該集體發聲與發起談判，政府在這議題上也不該淪為旁觀者，建議台灣採取多路並進的模式。

他舉例，台灣可以效法美國馬里蘭州徵收數位廣告稅，或是規劃「新聞業發展基金」，或是開展「新聞消費券」這類設計，鼓勵民眾訂閱或捐款支持台灣本地的新聞媒體等。（編輯：潘羿菁）1110723