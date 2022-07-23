野老朝雄樂當唐鳳粉絲 拆解「臺」字翻玩展覽名

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日本藝術家野老朝雄（圖）本月首度來台策展，並以「粉絲」身分和行政院政務委員唐鳳會面。野老朝雄說，唐鳳的人生經歷，讓人覺得她是一名能帶來希望的人，且能力非常出色。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）日本藝術家野老朝雄本月首度來台策展，此次台灣行，他除以「粉絲」身分和行政院政務委員唐鳳會面外，也透露以「臺」字作為下一檔展覽LOGO，期待未來能在台灣舉辦其他展覽。

野老朝雄本月抵台，在19日迎接「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」開幕後，隔天他前往行政院拜訪唐鳳，分享他於此次展覽的作品。

野老朝雄接受中央社專訪表示，現今談到台灣，他所想到的就是半導體與唐鳳。東京奧運舉辦前，日本媒體報導唐鳳將造訪日本，在日本國內引起廣大迴響且熱烈期待，所以不光他是唐鳳的粉絲，「我想大家都是吧？」

野老朝雄說，唐鳳的人生經歷讓人覺得她是一名能帶來希望的人，且能力非常出色，「我們可以跟這樣的人生活在同一個時代是很幸福的，現在日本政府無法選出這樣的人當政務官，是有些遺憾的事情。」

談及和唐鳳會面過程，野老朝雄有些懊惱，他說自己在行前想好許多想問唐鳳的問題，但看到唐鳳後卻太興奮，反而是自己說個不停，還忘了贈送給唐鳳自己的創作，「她（唐鳳）的眼神就是『我會認真傾聽的』，是感性與理性兼具的人，非常帥氣。」

野老朝雄說，自己在2016年受邀為設計比賽的評審而初次訪台，往後幾次訪台也是因工作而匆忙來去，留下最深刻的印象是「台灣東西真好吃」。1990年代他曾赴英國建築聯盟學院就讀，當時在語言學校曾接觸一些台灣人，從他們口中知曉台灣沒有大使館派駐當地，令他格外感到不可思議，也從此意識到台灣的特別。

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2020東京奧運及帕運會徽是野老朝雄的設計作品，他擅長以乍看簡單的幾何圖形翻玩出豐富意象的圖紋，簡單的元素、簡單的道具就能創造出來的作品，特別令他著迷，他說，基本上自己所使用的平面設計元素，從中世紀起就存在了。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」是野老朝雄首度於台灣策畫的展覽。他秀出自己拆解「臺」字筆畫所設計的簡約字樣，並透露那是準備作為下一檔台灣展覽的LOGO，也非常期待未來有機會能和台灣其他領域藝術家合作。（編輯：陳政偉）1110723

日本藝術家野老朝雄（圖）本月首度來台策展，他受訪時表示，現今談到台灣，他所想到的就是半導體與行政院政務委員唐鳳。此次台灣行，在19日迎接展覽開幕後，隔天野老朝雄也隨即前往行政院拜訪唐鳳。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」是日本藝術家野老朝雄首度在台灣策畫的展覽，他接受中央社專訪時透露，準備以「臺」字作為下一檔台灣展覽LOGO，期待未來還能在台灣舉辦其他展覽。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

2020東京奧運及帕運會徽是日本藝術家野老朝雄的設計作品，他擅長以乍看簡單的幾何圖形翻玩出豐富意象的圖紋，簡單的元素及道具就能創造出來的作品，特別令他著迷。他接受中央社專訪時說，基本上自己所使用的平面設計元素，從中世紀起就存在了。中央社記者張新偉攝 111年7月23日