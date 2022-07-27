「府城原味衣衣情」開幕 呈現17原住民族服飾文化

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台灣原住民族群服飾文化特展「府城原味衣衣情」今天在台南生活美學館開幕，這場特展不限於法定16族，更加入西拉雅族，呈現17個族群衣飾織品、圖紋色彩及配飾器具工藝文化。

台灣原住民族群服飾文化特展「府城原味衣衣情」今天開幕，目的是配合即將到來的8月1日「原住民族日」系列活動，10月30日閉幕。

出席開幕式的台南市長黃偉哲指出，台南府城文化多元，法定原住民族人口8713人，申請「熟」註記西拉雅族人2963人，因此，台南市原住民族人共1萬1676人。

黃偉哲表示，民族服飾往往是一個民族的文化、符號和精神表現，許多當代時尚設計師也常從原住民族服飾找尋靈感來源，具有豐富文化意義；台南雖沒有原鄉，但仍會努力維護及發揚原住民族的文化及語言。

台南市政府發布新聞稿指出，「府城原味衣衣情」台灣原住民族群服飾文化特展，不同於其他區域法定原住民族16族的展覽設定，更加入西拉雅族，共呈現17個族群衣飾織品、圖紋色彩及配飾器具工藝文化。

特展區分為服裝織品、頭帽佩飾、文物器具3大主軸，結合台南2座原文館與原民社團典藏文物，同步播放文物田野調查專訪紀錄影片；展場也有17族的Q版人偶看板，每對圖像介紹族群文化的重點提示，以淺顯易懂及饒富童趣的繪圖，帶領大眾認識原住民族文化。

市府表示，原住民族群2001年起積極推動文化復振運動，其中「族服回溯製作」已成當代族群意識重要發聲符碼與表徵，不僅是穿在身上的文化，也是自我認同與文化凝聚的外顯指標。

每個原住民族群服飾多會根據地形氣候、地理環境、歷史累積或社會文化交融等因素，不斷豐富與發展而逐漸形成審美情趣與特有服飾文化系統，凝結成族群的特色。（編輯：陳仁華）1110727